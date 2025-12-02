Экс-игрок сборной Англии арестован по подозрению в изнасиловании

Бывший игрок сборной Англии и Премьер-Лиги был арестован по подозрению в изнасиловании.

Экс-футболист был задержан на паспортном контроле в столичном аэропорту Станстед в минувшее воскресенье, в результате пропустив свой рейс бюджетными авиалиниями.



Еще несколько недель назад на мужчину написала заявление в полицию Эссекса его бывшая подруга, обвинив в изнасиловании, пока они состояли в отношениях, сообщает The Sun.



После длившегося несколько часов допроса бывший игрок, представлявший английскую сборную в 2010-х годах, был отпущен под залог до февраля 2026.