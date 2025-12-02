Сын Тиаго Силвы заключил профессиональный контракт с "Челси"

Защитник Исаго Силва, старший сын бывшей звезды "Челси" Тиаго Силвы, заключил с лондонским клубом первый профессиональный контракт.

Исаго и его младший брат Яго, который недавно был вызван в юношескую сборную Англии U-15, занимаются в академии "Челси" после того, как их отец перебрался на "Стэмфорд Бридж" из ПСЖ в 2020 году.



За четыре сезона в "Челси" Тиаго выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, в 2024 году вернувшись в родной "Флуминенсе", однако двое его сыновей остались с "синими".



В прошлом месяце Исаго исполнилось 17 лет, что дало юниору возможность заключить первый в своей карьере профессиональный контракт, и накануне "Челси" это официально подтвердил.



Добавим, за время пребывания в "Челси" Исаго, способный сыграть центрального защитника и левого защитника, проделал путь от U-13 до U-18.