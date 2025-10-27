Сын Тиаго Силвы вызван в сборную Англии U-15

Младший сын бывшего защитника "Челси" Тиаго Силвы был впервые в своей карьере вызван в юношескую сборную Англии U-15.

Тиаго Силва является настоящей легендой бразильского футбола, проведя 113 матчей за национальную команду и выиграв Кубок Америки в 2019 году.



Однако для Яго Силвы, также защитника, Бразилия — это лишь место рождения. К своим 14 годам он успел пожить во Франции, Италии и Англии.



Яго живет в Англии уже более пяти лет — с августа 2020, когда его отец перешел в "Челси".



Добавим, Яго занимается в академии "Челси", как и его старший брат Исаго, которому 16 лет и который по семейной традиции тоже играет на позиции защитника.