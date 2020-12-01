Терри: "Челси" показал великолепную игру против "Арсенала"

Бывший капитан "Челси" Джон Терри считает, что "синие" показали "великолепную игру" в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".

Накануне "Челси" не позволил "Арсеналу" увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги, вдесятером добыв ничью 1:1.



По мнению Терри, "Челси" был ближе к победе и сыграл лучше, нежели "Арсенал".



"Матч закончился вничью, но я абсолютно доволен игрой парней. Думаю, мы были лучшей командой — и с большим перевесом, несмотря на то, что большую часть матча играли вдесятером".



"Думаю, в первом тайме была только одна одна команда, которая диктовала игру, стремилась к победе и демонстрировала агрессию. Это дерби Лондона, и это то, что мы хотим видеть от игроков. Видеть, как они летят в единоборства и проявляют немного агрессии".



"К сожалению, рефери убил такую игру, показав три желтые карточки в первые 15 минут. Этим он выпустил пар".



"Я не оправдываю удаление Кайседо. Думаю, это красная карточка, и это, к сожалению, большая потеря для нас. Но в целом, думаю, только одна команда стремилась выиграть матч, и это были мы".



"Думаю, мы были очень хороши впереди, мы были напористы, мы были быстры на контратаках. Мы были надежны в обороне. Это может быть утомительно для парней, когда вы вдесятером, особенно после недели, на которой вы играли против "Барселоны" и совершали выезд к "Бернли".



"Великолепная игра в исполнении парней, и я рад, что забил Чалоба. Мы говорили о важности стандартов перед матчем, и, к счастью, мы стали командой, которая извлекла из них выгоду".



"В целом я доволен. Нам нужно отдохнуть и продолжить в том же духе. Мы должны быть довольны, потому что пока что "Арсенал" раскатывает команды неделя за неделей. Поэтому они и во главе лиги".



"Однако пока им не удалось оторваться от нас в этой гонке. Думаю, мы показали сегодня, что можем соперничать с самыми лучшими в этой лиге и доставить проблем любому сопернику", — сообщил Терри в TikTok.