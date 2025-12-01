Мареска: "Показали, что движемся в правильном направлении"

Наставник "Челси" Энцо Мареска высоко оценил игру своей команды против "Арсенала".

В воскресенье "Челси" сыграл вничью 1:1 против "Арсенала", хотя с концовки первого тайма действовал вдесятером ввиду удаления Мойсеса Кайседо.



По мнению Марески, в полных составах "Челси" играл явно лучше, но то, как "синие" в меньшинстве противостояли лидеру Премьер-Лиги, по-настоящему впечатлило Энцо.



"Думаю, мы показали, что движемся в правильном направлении. Я всегда говорю одно и то же. Наша игра была великолепна. В полных составах мы были гораздо лучше, нежели соперник, но вдесятером мы справились выдающимся образом".



"При игре 11 на 11 мы были лучше, чем они. Мы пытались найти лучшее решение, лучшее свободное пространство. Мы знали, что у Мало (Гюсто) и Эстевао есть пространство на их краю. Мы можем быть очень рады сегодня вечером, даже если мы и не добились победы".



"Думаю, мы стали лучше, чем в прошлом сезоне. Мы ближе. Посмотрим, где мы будем в феврале и марте, а затем определим наши цели", — сообщил Мареска Sky Sports.