"Ливерпуль" проиграл дома "Юнайтед"
"Ливерпуль" потерпел свое четвертое подряд поражение с учетом всех соревнований, проиграв дома "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2.
Стартовый состав мерсисайдцев не изменился относительно поражения 2:1 от "Челси". Флориан Вирц остался в запасе.
Сенне Ламменс продолжил защищать ворота "красных дьяволов". С первых минут появились Харри Магуайр и Матеус Кунья, заменив Лени Йоро и Беньямина Шешко.
От начала матча прошла только одна минута, и счет был открыт. Амад Диалло сделал передачу в штрафную на рывок Бриана Мбемо, а тот пробил в касание — 0:1.
Хозяева пошли большими силами отыгрываться, и на 21-й минуте только штанга спасла гостей после обводящего удара Коди Гакпо.
Однако "Ливерпуль" был уязвим в обороне, чем соперник едва не воспользовался на 24-й минуте. Бруну Фернандеш был выведен на удар внутри штрафной, но по воротам не попал.
Вскоре Георгий Мамардашвили был вынужден пару раз вступить в игру, а на 35-й минуте обмен моментами продолжился прорывом Александера Исака, чей удар низом с правого края штрафной был остановлен ногой Ламменса.
Второй тайм начался с того, что Гакпо в третий раз за матч попал в штангу. Мерсисайдцы старались, но сравнять счет никак не могли. Позже невероятный момент упустил Мохамед Салах.
"Юнайтед" слишком прижимался к своим воротам и на 78-й минуте пропустил. Это Гакпо поразил пустые ворота с пары метров после прострела Федерико Кьезы — 1:1.
Атака "дьяволов" во втором тайме долго молчала, но на 83-й минуте это молчание прервалось, потому что Магуайр головой замкнул подачу Фернандеша с левого фланга в район дальней штанги — 1:2.
На 87-й минуте Гакпо был обязан снова сравнивать счет, пробивая головой безо всякого сопротивления с границы вратарской, но мимо.
Других моментов "Ливерпуль" так и не дождался, несмотря на восемь компенсированных минут.
"Юнайтед" впервые при Рубене Амориме оформил две победы подряд в Премьер-Лиге. "Ливерпуль" явно не в порядке, и проблемы наблюдаются не только у новичков команды Арне Слота, но и у старожилов вроде Виргила Ван Дейка с Мохамедом Салахом.
