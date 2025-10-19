"Ливерпуль" проиграл дома "Юнайтед"

"Ливерпуль" потерпел свое четвертое подряд поражение с учетом всех соревнований, проиграв дома "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2.

Стартовый состав мерсисайдцев не изменился относительно поражения 2:1 от "Челси". Флориан Вирц остался в запасе.



Сенне Ламменс продолжил защищать ворота "красных дьяволов". С первых минут появились Харри Магуайр и Матеус Кунья, заменив Лени Йоро и Беньямина Шешко.



От начала матча прошла только одна минута, и счет был открыт. Амад Диалло сделал передачу в штрафную на рывок Бриана Мбемо, а тот пробил в касание — 0:1.



Хозяева пошли большими силами отыгрываться, и на 21-й минуте только штанга спасла гостей после обводящего удара Коди Гакпо.



Однако "Ливерпуль" был уязвим в обороне, чем соперник едва не воспользовался на 24-й минуте. Бруну Фернандеш был выведен на удар внутри штрафной, но по воротам не попал.



Вскоре Георгий Мамардашвили был вынужден пару раз вступить в игру, а на 35-й минуте обмен моментами продолжился прорывом Александера Исака, чей удар низом с правого края штрафной был остановлен ногой Ламменса.



Второй тайм начался с того, что Гакпо в третий раз за матч попал в штангу. Мерсисайдцы старались, но сравнять счет никак не могли. Позже невероятный момент упустил Мохамед Салах.



"Юнайтед" слишком прижимался к своим воротам и на 78-й минуте пропустил. Это Гакпо поразил пустые ворота с пары метров после прострела Федерико Кьезы — 1:1.



Атака "дьяволов" во втором тайме долго молчала, но на 83-й минуте это молчание прервалось, потому что Магуайр головой замкнул подачу Фернандеша с левого фланга в район дальней штанги — 1:2.



На 87-й минуте Гакпо был обязан снова сравнивать счет, пробивая головой безо всякого сопротивления с границы вратарской, но мимо.



Других моментов "Ливерпуль" так и не дождался, несмотря на восемь компенсированных минут.



"Юнайтед" впервые при Рубене Амориме оформил две победы подряд в Премьер-Лиге. "Ливерпуль" явно не в порядке, и проблемы наблюдаются не только у новичков команды Арне Слота, но и у старожилов вроде Виргила Ван Дейка с Мохамедом Салахом.



"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче