"Ливерпуль" проиграл дома "Юнайтед"

Харри Магуайр "Ливерпуль" потерпел свое четвертое подряд поражение с учетом всех соревнований, проиграв дома "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2.

Стартовый состав мерсисайдцев не изменился относительно поражения 2:1 от "Челси". Флориан Вирц остался в запасе.

Сенне Ламменс продолжил защищать ворота "красных дьяволов". С первых минут появились Харри Магуайр и Матеус Кунья, заменив Лени Йоро и Беньямина Шешко.

От начала матча прошла только одна минута, и счет был открыт. Амад Диалло сделал передачу в штрафную на рывок Бриана Мбемо, а тот пробил в касание — 0:1.

Хозяева пошли большими силами отыгрываться, и на 21-й минуте только штанга спасла гостей после обводящего удара Коди Гакпо.

Однако "Ливерпуль" был уязвим в обороне, чем соперник едва не воспользовался на 24-й минуте. Бруну Фернандеш был выведен на удар внутри штрафной, но по воротам не попал.

Вскоре Георгий Мамардашвили был вынужден пару раз вступить в игру, а на 35-й минуте обмен моментами продолжился прорывом Александера Исака, чей удар низом с правого края штрафной был остановлен ногой Ламменса.

Второй тайм начался с того, что Гакпо в третий раз за матч попал в штангу. Мерсисайдцы старались, но сравнять счет никак не могли. Позже невероятный момент упустил Мохамед Салах.

"Юнайтед" слишком прижимался к своим воротам и на 78-й минуте пропустил. Это Гакпо поразил пустые ворота с пары метров после прострела Федерико Кьезы — 1:1.

Атака "дьяволов" во втором тайме долго молчала, но на 83-й минуте это молчание прервалось, потому что Магуайр головой замкнул подачу Фернандеша с левого фланга в район дальней штанги — 1:2.

На 87-й минуте Гакпо был обязан снова сравнивать счет, пробивая головой безо всякого сопротивления с границы вратарской, но мимо.

Других моментов "Ливерпуль" так и не дождался, несмотря на восемь компенсированных минут.

"Юнайтед" впервые при Рубене Амориме оформил две победы подряд в Премьер-Лиге. "Ливерпуль" явно не в порядке, и проблемы наблюдаются не только у новичков команды Арне Слота, но и у старожилов вроде Виргила Ван Дейка с Мохамедом Салахом.

  2. sausage 19.10.2025 21:58 # sausage
    (ответить)

  5. sausage 19.10.2025 21:47 # sausage
  6. mafia 19.10.2025 21:42 # mafia
    Ливерпуль - чемпион АПЛ

    Не забываем, дауны

    (ответить)

  7. gucman 19.10.2025 21:40 # gucman
    лyзepxyйцы, шо с е6aлoм, черти?) с победой)

    Заглот - топ

    (ответить)

  8. dembo 19.10.2025 21:33 # dembo
    либо императоры выходят на свой ебейший прайм, ачимпонг вдруг осознает что он наследник рио пердинанта, бадиашиль осознает что его футболу обучал марсель десайи, а чалоба с тосином у терри уроки по единоборствам верховым брали...

    либо вонючий арсенал мигеля вротеты своим ебаными угловыми выиграют лигу.
    НЕ ДОПУСТИМ ето зло к трону, ибо ето будет главный позор в истории английского футбола.
    Ето представьте, будто в прайме МС МЮ И ЧЕЛСИ чемпионом АПЛ становился бы стоук сити тони пулисика.
    Ебнешься

    (ответить)

  9. dembo 19.10.2025 21:21 # dembo
    напомню, обоссаные зероглоты радовались и визжали как су4ки когда челси весь матч на олд трафорде с мю играя в меньшенстве закончил с таким же счетом)))))

    (ответить)

  10. dembo 19.10.2025 21:17 # dembo
    там у ливапю еще дальше и график после выездной брентфорда ваще не легкий)
    помянем ему парашУ)

    (ответить)

  11. dembo 19.10.2025 21:14 # dembo
    19.10.2025 20:52 #
    high-malvern

    Я честно думал, что с Эвертоном будет сложнее, вплоть до ничьи. А на деле уверенная победа получилась. И Холанд прямо щас лучший игрок в мире.

    Источник: https://fapl.ru/posts/117894/?c=1#c8114941


    кейн поржал

    (ответить)

  12. halamadrid94 19.10.2025 21:12 # halamadrid94
    Кстати, ротурик, в этой игре реально что то дохуя добавила бригада Оливера. Надо признать)

    (ответить)

  13. narcot 19.10.2025 21:06 # narcot
    арсосалу расчищаем дорогу к страпону((

    (ответить)

  14. division 19.10.2025 21:05 # division
    Давненько здесь так не поливали колбасу, давненько

    (ответить)

  15. aliluya-nn 19.10.2025 21:05 # aliluya-nn
    МЮ молодчики, порадовали) ..но в целом как всегда - умеют настраиваться на топ команды

    (ответить)

  16. ygyrbendar 19.10.2025 21:02 # ygyrbendar
    250 лямов на нападающих на 98 минуте конате в центре нападения, лз с ебалом умственно отсталого, 22 летний крестоносец, ну что за топовая затарочка

    (ответить)

  17. sausage 19.10.2025 21:02 # sausage
    Хуёвенько, чё. Но играли в целом лучше, чем в предыдущих матчах. Первый гол конечно всё испортил, хотя с другой стороны, может и не было бы такой движухи, если бы не пропустили и не надо было отыгрываться. Керкез конечно пиздец лошара, тупо порол все атаки , особенно в конце. А вот Конате сыграл сегодня просто топово. Лан, понятно, что с такой сменой состава задача защитить титул была неподъёмной. Этот сезон нужен, чтобы создать новую команду, новые игровые связи, но конечно в ЛЧ залететь нужно по-любому.

    (ответить)

  18. apl-nash 19.10.2025 21:00 # apl-nash
    06.10.2025 20:05 # удалить apl-nash Никто не заменил Трента, никто не заменил Диаса, да и Жоту-то никто толком не заменил, Салах совсем плох. Вот и все наши беды (ответить)

    P.S. И Роббо некем заменить

    (ответить)

  19. hachidlo 19.10.2025 20:57 # hachidlo
    А я ведь говорил, что в том году был самый слабый в истории розыгрыш лиги, а лузерпуль стал папирусным чемпионом лишь потому, что их лучших игрок в истории - Салах, показывал просто богоподобный футбол, и каждый ватный сектант портового залупля должен лично падать ниц в ноги к мумии и танцевать перед ней гачибази 24/7.
    Просто в этом году мумия окончательно перешла на кокс, наркоту, бухло и шлюх по системе харам+харам=хилял и забила окончательно на футбол. Ну, можете себе позволить.

    (ответить)

  20. quavo 19.10.2025 20:56 # quavo
    Появился норм вратарь и результаты другие пошли, а так в рот я ебал этот ливапуп . Доргу и далота тоже, магу бля продлять надо, с победой, было хот

    (ответить)

