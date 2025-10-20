Артета признался, что подражает Симеоне в некоторых вещах
Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что заимствует некоторые вещи у своего коллеги Диего Симеоне из испанского "Атлетико".
По манере игры Артету нередко сравнивают с Симеоне, который сейчас проводит свой 15-й сезон на тренерском мостике "Атлетико".
В преддверии домашнего матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" Артета выразил свое восхищение Симеоне и признал, что у них действительно есть схожие черты.
"Разумеется, он тот, за кем я слежу и у кого я учился во многих ситуациях. Я отношу его к тренерам высочайшего уровня. Это нечто выдающееся, чего он добился с момента прихода в "Атлетико". Дело не только в том, чего он добился, но и как. Он создал индивидуальность для клуба и для команды, создал дух. Они очень легко узнаваемы, и это во многом благодаря тренеру".
"Это очень сложно обеспечить на короткий период времени, а делать это на протяжении 14 лет просто невероятно, поэтому будет приятно встретиться с ним", — цитирует Артету The Independent.
