Артета признался, что подражает Симеоне в некоторых вещах

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что заимствует некоторые вещи у своего коллеги Диего Симеоне из испанского "Атлетико".

По манере игры Артету нередко сравнивают с Симеоне, который сейчас проводит свой 15-й сезон на тренерском мостике "Атлетико".



В преддверии домашнего матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" Артета выразил свое восхищение Симеоне и признал, что у них действительно есть схожие черты.



"Разумеется, он тот, за кем я слежу и у кого я учился во многих ситуациях. Я отношу его к тренерам высочайшего уровня. Это нечто выдающееся, чего он добился с момента прихода в "Атлетико". Дело не только в том, чего он добился, но и как. Он создал индивидуальность для клуба и для команды, создал дух. Они очень легко узнаваемы, и это во многом благодаря тренеру".



"Это очень сложно обеспечить на короткий период времени, а делать это на протяжении 14 лет просто невероятно, поэтому будет приятно встретиться с ним", — цитирует Артету The Independent.