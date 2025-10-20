SAOT отключена на матч "Вест Хэм" — "Брентфорд"
Полуавтоматическая система определения офсайда (semi-automated offside technology, SAOT) была вынужденно отключена на матч Премьер-Лиги между "Вест Хэмом" и "Брентфордом".
В понедельник случился глобальный сбой облачной платформы Amazon Web Services, что затронуло множество веб-сайтов и приложений.
Последствия этого сбоя оказались самыми необычными — от умных матрасов от SAOT, которая работает в Премьер-Лиге в связке с VAR.
Перед началом матча на Лондонском стадионе Премьер-Лига объявила, что SAOT отключена, и арбитр VAR готов "по старинке" рисовать на мониторе линии для определения офсайда, если для того будет необходимость.
