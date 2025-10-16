Пикфорд связал свое будущее с "Эвертоном" до 2029 года
Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд заключил новый контракт, связав свое будущее с мерсисайдским клубом до 2029 года.
Пикфорд выступает за "Эвертон" после своего перехода из "Сандерленда" за 30 миллионов в 2017 году, став самым дорогим британским голкипером на тот момент.
Предыдущий контракт Пикфорда истекал в конце следующего сезона, поэтому 31-летний игрок сборной Англии получил дополнительные два года.
К настоящему моменту Пикфорд сыграл уже 326 матчей за "Эвертон". За сборную своей страны Джордан провел 80 поединков, все — в качестве игрока "ирисок".
"Эвертон" — действительно особенный клуб для меня. Я пришел сюда из "Сандерленда" молодым парнем и вырос здесь в мужчину, это было особенное время для меня и моей семьи".
"Думаю, темные для нас времена остались позади, и теперь нам как команде и клубу нужно наращивать этот темп", — сообщил Пикфорд.
16.10.2025 22:00
