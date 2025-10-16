Фанатов "Маккаби Тель-Авив" не пустят на матч с "Виллой"

Израильские фанаты "Астон Вилла" объявила, что по соображениям безопасности фанаты израильского "Маккаби Тель-Авив" не будут допущены на матч Лиги Европы 6 ноября.

6 ноября "Маккаби Тель-Авив" пожалует в Бирмингем, чтобы провести матч общего этапа Лиги Европы, однако гостевая команда будет лишена поддержки на "Вилла Парк" в этот вечер.

Соответствующее решение "Вилла" объясняет позицией полиции Уэст-Мидлендс, которая отнесла предстоящий матч к категории "высокого риска", сообщает Sky Sports.

Полиция в свою очередь руководствовалась "текущими разведывательными данными и предыдущими инцидентами", включая матч Лиги Европы межу "Аяксом" и "Маккаби Тель-Авив" в 2024 году.

Упомянутый матч в Амстердаме сопровождался продлившимися два дня беспорядками, которые начались с того, что фанаты "Маккаби Тель-Авив" сорвали палестинский флаг с фасада здания и сожгли его, скандируя "иди на х**, Палестина".




