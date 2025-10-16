Брендан Роджерс может вернуться в Премьер-Лигу

Главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс может вернуться в английскую Премьер-Лигу.

Сейчас Роджерс проводит свой второй период в "Селтике", однако контракт 52-летнего североирландца истекает в конце сезона.



Роджерс все еще может заключить новый контракт с "Селтиком", но если Брендан решит уйти, то его приоритетным направлением будет Премьер-Лига, утверждает talkSPORT.



Прежде Роджерс тренировал в Премьер-Лиге "Ливерпуль", "Лестер" и "Суонси", и в конце сезона в английском первенстве может образоваться несколько вакансий.



Контракты Оливера Гласнера из "Кристал Пэлас" и Марку Силвы из "Фулхэма" истекают как раз в конце сезона. Кроме того, владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис известен как большой поклонник Роджерса.