Брендан Роджерс может вернуться в Премьер-Лигу
Главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс может вернуться в английскую Премьер-Лигу.
Сейчас Роджерс проводит свой второй период в "Селтике", однако контракт 52-летнего североирландца истекает в конце сезона.
Роджерс все еще может заключить новый контракт с "Селтиком", но если Брендан решит уйти, то его приоритетным направлением будет Премьер-Лига, утверждает talkSPORT.
Прежде Роджерс тренировал в Премьер-Лиге "Ливерпуль", "Лестер" и "Суонси", и в конце сезона в английском первенстве может образоваться несколько вакансий.
Контракты Оливера Гласнера из "Кристал Пэлас" и Марку Силвы из "Фулхэма" истекают как раз в конце сезона. Кроме того, владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис известен как большой поклонник Роджерса.
16.10.2025 17:00
