Рэтклифф: "Аморим получит три года"
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заявил, что хочет дать главному тренеру Рубену Амориму три года.
Первые 11 месяцев Аморима в "Юнайтед" оказались чрезвычайно сложными. "Красные дьяволы" неудачно начали новый сезон, а в прессе не утихают слухи о возможном увольнении Рубена.
Однако у Аморима есть контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев, и Рэтклифф не намерен прощаться с португальским специалистом раньше.
"Рубену нужно в течение трех лет продемонстрировать, что он отличный тренер".
"Получит ли он три года? Да. Я бы дал ему эти три года. Потому что в футболе ничего не создается за день".
"Это занимает три года. Посмотрите на Артету в "Арсенале". Его первые пара лет были жалкими".
"Мы должны быть терпеливы. У нас есть долгосрочный план. Это непростой переход".
"Нельзя руководить клубом вроде "Манчестер Юнайтед", просто реагируя на журналистов, у которых бомбит каждую неделю".
"Что должно случиться, чтобы Глэйзеры сказали мне уволить Аморима? Этого не случится", — сообщил Рэтклифф The Times.
08.10.2025 22:00
Просмотров: 108
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: