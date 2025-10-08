Рэтклифф: "Аморим получит три года"

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заявил, что хочет дать главному тренеру Рубену Амориму три года.

Первые 11 месяцев Аморима в "Юнайтед" оказались чрезвычайно сложными. "Красные дьяволы" неудачно начали новый сезон, а в прессе не утихают слухи о возможном увольнении Рубена.



Однако у Аморима есть контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев, и Рэтклифф не намерен прощаться с португальским специалистом раньше.



"Рубену нужно в течение трех лет продемонстрировать, что он отличный тренер".



"Получит ли он три года? Да. Я бы дал ему эти три года. Потому что в футболе ничего не создается за день".



"Это занимает три года. Посмотрите на Артету в "Арсенале". Его первые пара лет были жалкими".



"Мы должны быть терпеливы. У нас есть долгосрочный план. Это непростой переход".



"Нельзя руководить клубом вроде "Манчестер Юнайтед", просто реагируя на журналистов, у которых бомбит каждую неделю".



"Что должно случиться, чтобы Глэйзеры сказали мне уволить Аморима? Этого не случится", — сообщил Рэтклифф The Times.