"Тоттенхэм" приобрел Хави Симонса
"Тоттенхэм" подтвердил приобретение атакующего полузащитника немецкого "РБ Лейпциг" Хави Симонса.
Симонс подписал с "Тоттенхэмом" пятилетний контракт, который предусматривает опцию продления на два года.
22-летний голландец обошелся "шпорам" в 60 миллионов евро (52 млн. фунтов) и будет выступать за команду Томаса Франка под 7-м номером.
В борьбе за Симонса "Тоттенхэм" опередил соседей из "Челси", которые сочли установленную "РБ Лейпциг" цену завышенной.
Покупка Симонса поможет "Тоттенхэму" справиться с потерей Джеймса Мэддисона, который в начале августа получил серьезную травму колена и пропустит большую часть сезона 2025/26.
Симонс является продуктом академии "Барселоны", в 2019 году оказавшись в ПСЖ. Но по-настоящему заявить о себе Хави удалось во время аренды в ПСВ в сезоне 2022/23.
За два сезона в "РБ Лейпциг" Симонс сыграл 78 матчей и забил два гола. За сборную своей страны Хави провел 28 поединков, отличившись пять раз.
"Он все еще молод, но уже обладает хорошим опытом и за последние годы сыграл много матчей на топ-уровне".
"Хави доказал свою способность забивать и ассистировать с позиций 10-го номера и левого вингера. Он также хорошо видит партнеров по команде, что позволяет ему взламывать оборону, и он станет частью хорошей команды, которая уже упорно трудится сообща", — сообщил главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк.
29.08.2025 20:00
Просмотров: 947
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Амар настолько немощь, что уже и фейки крутит, а ему всё равно никто не отвечает. Игнорируют чмо.
Источник: https://fapl.ru/posts/116870/
(ответить)
по губам залупенсов
(ответить)
Амар настолько немощь, что уже и фейки крутит, а ему всё равно никто не отвечает. Игнорируют чмо.
(ответить)
Проиграть конкуренцию за игрока ттх это сильно, даже будучи обладателями кчм и пропиской в лч на текущий сезон, пенсы так пыжились и надрывали свой анус чтобы заслужить такие регалии, чтобы что?
(ответить)
Амар настолько немощь, что уже и фейки крутит, а ему всё равно никто не отвечает. Игнорируют чмо.
Источник: https://fapl.ru/posts/116870/?c=1#c8098100
(ответить)
Амар настолько немощь, что уже и фейки крутит, а ему всё равно никто не отвечает. Игнорируют чмо.
Источник: https://fapl.ru/posts/116861/?c=1
(ответить)
пукин согласен отдать то, что прописал своим в своей конституции?))) ухехехе, когда посадят?
Турция заявила, что Россия готова отказаться от требования отдать ей контроль над всей территорией Херсонской и Запорожской областей
(ответить)
Ето еще че за лох?
(ответить)
Раз уж БАВАРИЯ решила не брать его(кажется зря, на дистанции может понадобиться) , то оставалось решать, стать одним из 45 игроков чупачупси или ворваться в основу Тоттенхэма , пока остальные АПЗ травмированы. Правильный логичный выбор.
(ответить)
Кто это?
(ответить)
Не нужен был
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий