"Тоттенхэм" приобрел Хави Симонса

"Тоттенхэм" подтвердил приобретение атакующего полузащитника немецкого "РБ Лейпциг" Хави Симонса.

Симонс подписал с "Тоттенхэмом" пятилетний контракт, который предусматривает опцию продления на два года.



22-летний голландец обошелся "шпорам" в 60 миллионов евро (52 млн. фунтов) и будет выступать за команду Томаса Франка под 7-м номером.



В борьбе за Симонса "Тоттенхэм" опередил соседей из "Челси", которые сочли установленную "РБ Лейпциг" цену завышенной.



Покупка Симонса поможет "Тоттенхэму" справиться с потерей Джеймса Мэддисона, который в начале августа получил серьезную травму колена и пропустит большую часть сезона 2025/26.



Симонс является продуктом академии "Барселоны", в 2019 году оказавшись в ПСЖ. Но по-настоящему заявить о себе Хави удалось во время аренды в ПСВ в сезоне 2022/23.



За два сезона в "РБ Лейпциг" Симонс сыграл 78 матчей и забил два гола. За сборную своей страны Хави провел 28 поединков, отличившись пять раз.



"Он все еще молод, но уже обладает хорошим опытом и за последние годы сыграл много матчей на топ-уровне".



"Хави доказал свою способность забивать и ассистировать с позиций 10-го номера и левого вингера. Он также хорошо видит партнеров по команде, что позволяет ему взламывать оборону, и он станет частью хорошей команды, которая уже упорно трудится сообща", — сообщил главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк.



