"Ливерпуль" приобрел Вирца за 116 млн. фунтов

"Ливерпуль" официально подтвердил приобретение атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца за рекордные для своего клуба 116 миллионов фунтов.

Указанная сумма состоит из гарантированной части в 100 млн. фунтов и бонусов в размере 16 млн. фунтов. Если условия для бонусов будут выполнены, Вирц станет самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, перекрыв переход Мойсеса Кайседо в "Челси" из "Брайтона" за 115 млн. фунтов два года назад.



22-летний Вирц заключил с "Ливерпулем" контракт до 2030 года и стал вторым новичком команды Арне Слота этим летом после правого защитника Джереми Фримпонга, прибывшего также из "Байера".



Всю свою карьеру до сих пор Вирц провел в "Байере", дебютировав в Бундеслиге в мае 2020, когда Флориану было лишь 17 лет и 15 дней.



В сезоне 2023/24 Вирц под руководством бывшего полузащитника "Ливерпуля" Хаби Алонсо выиграл с "Байером" титул Бундеслиги и Кубок Германии.



Минувший сезон Вирц, на счету которого 31 матч за сборную Германии, тоже провел очень сильно, забив 10 голов и отдав 12 результативных передач в Бундеслиге.



Вообще, в минувшем сезоне только двое игроков забили 10+ голов и отдали 10+ результативных передач в топ-5 европейских лиг. Помимо Вирца, это нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.



"Я очень рад и очень горд. Наконец-то, дело сделано — я долго ждал, и теперь дело сделано, поэтому я по-настоящему счастлив".



"Я очень взволнован этим новым приключением, что ждет меня впереди. Это было важным фактором в моих размышлениях, я хотел попробовать что-нибудь совершенно новое, отправиться за пределы Бундеслиги и оказаться в Премьер-Лиге".



"Посмотрим, как я смогу проявить себя здесь. Надеюсь, я смогу играть в свою лучшую игру. Я поговорил с некоторыми игроками, которые выступали здесь, и они сказали, что это идеальное место для меня, что каждое поле здесь идеально и что ты можешь наслаждаться каждым матчем. Мне не терпится сыграть свой первый матч", — сообщил Вирц.



