"Ливерпуль" приобрел Вирца за 116 млн. фунтов
"Ливерпуль" официально подтвердил приобретение атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца за рекордные для своего клуба 116 миллионов фунтов.
Указанная сумма состоит из гарантированной части в 100 млн. фунтов и бонусов в размере 16 млн. фунтов. Если условия для бонусов будут выполнены, Вирц станет самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, перекрыв переход Мойсеса Кайседо в "Челси" из "Брайтона" за 115 млн. фунтов два года назад.
22-летний Вирц заключил с "Ливерпулем" контракт до 2030 года и стал вторым новичком команды Арне Слота этим летом после правого защитника Джереми Фримпонга, прибывшего также из "Байера".
Всю свою карьеру до сих пор Вирц провел в "Байере", дебютировав в Бундеслиге в мае 2020, когда Флориану было лишь 17 лет и 15 дней.
В сезоне 2023/24 Вирц под руководством бывшего полузащитника "Ливерпуля" Хаби Алонсо выиграл с "Байером" титул Бундеслиги и Кубок Германии.
Минувший сезон Вирц, на счету которого 31 матч за сборную Германии, тоже провел очень сильно, забив 10 голов и отдав 12 результативных передач в Бундеслиге.
Вообще, в минувшем сезоне только двое игроков забили 10+ голов и отдали 10+ результативных передач в топ-5 европейских лиг. Помимо Вирца, это нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.
"Я очень рад и очень горд. Наконец-то, дело сделано — я долго ждал, и теперь дело сделано, поэтому я по-настоящему счастлив".
"Я очень взволнован этим новым приключением, что ждет меня впереди. Это было важным фактором в моих размышлениях, я хотел попробовать что-нибудь совершенно новое, отправиться за пределы Бундеслиги и оказаться в Премьер-Лиге".
"Посмотрим, как я смогу проявить себя здесь. Надеюсь, я смогу играть в свою лучшую игру. Я поговорил с некоторыми игроками, которые выступали здесь, и они сказали, что это идеальное место для меня, что каждое поле здесь идеально и что ты можешь наслаждаться каждым матчем. Мне не терпится сыграть свой первый матч", — сообщил Вирц.
20.06.2025 22:00
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Последние комментарии:
Просто продайте густо и никого не покупайте. Уверен из ачимпонга будет норм подмена джеймсу.
Хуже густо привозить просто анрил
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Санчез чето Нойера исполнил)))
(ответить)
Ой зрадота то какая.
Решения по РФ и Украине будет принимать в США только Трамп — Госдеп
(ответить)
20.06.2025 14:17 #
bembo
давай представим, что ты футболист и твоя команда выигрывает клубный чемп мира. Клуб получает 100 лямов призовых.
и каждому футболисту по ляму бонус за победу.
ВОпрос : за лям ты бы катнул 7 матчей, вместо отпуска?
Источник: https://fapl.ru/posts/115521/?c=1#c8067875
Этому долбайобу дойдет наконец, что впустую гоняют игроков?
(ответить)
это что за заготовочка)))))) просто ор, где гейм план
(ответить)
забавно видеть
когда игроки королевского Ливерпуля
нежатся и кайфуют по курортам
эти обезьяны потеют за говнокубок с говногонораром
который по сути ниче не меняет при зп от 200.000 в неделю
чет ору))))
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Чолсей не хватает того же Мудрика который на индивидуалке мог что то сделать. последний волшебник в центре был Азар, после него тупо голяк.
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У Челси в этом составе и штрафной пробить некому.
(ответить)
Бразилы сильны Челси спокойствия, для этого и нужен КЧМ. в августе станут сильнее если Мареска примет меры.
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Че с Челси происходит
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похуй, с группы должны выходить. но 2 тайм чот габелла полнейшая. сил не хватило чи шо
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Разыбали в 0, надеюсь, что Мареска и команда Боэляна тоже смотрят это позорище. Не купят вратаря и защитника, будет куйня
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О Б О С С А Л С И
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Посыпались пенсы
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Гюсто в соло залил катку.
Этот чел ваще способен головой по иячу играть, прыгать!? Сколько уже подобных мячей понапропускали из-за этого немоща...
Джексон то ясно, там в бестолковке походу опилки как у кекстера
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после черной пантеры Менди в прайме у Челси не было топ киперов. один валидол на воротоах)
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Николай Джексон красавчик
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Молодцы бразильцы
еще недавно я думал что фк сосальси это примерно их уровень, но теперь я вижу что ошибался
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заебись пятиминутка, 2 гола плюс кк))
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1 желтая бразильянкам.
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