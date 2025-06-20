"Ливерпуль" приобрел Вирца за 116 млн. фунтов

Флориан Вирц "Ливерпуль" официально подтвердил приобретение атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца за рекордные для своего клуба 116 миллионов фунтов.

Указанная сумма состоит из гарантированной части в 100 млн. фунтов и бонусов в размере 16 млн. фунтов. Если условия для бонусов будут выполнены, Вирц станет самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, перекрыв переход Мойсеса Кайседо в "Челси" из "Брайтона" за 115 млн. фунтов два года назад.

22-летний Вирц заключил с "Ливерпулем" контракт до 2030 года и стал вторым новичком команды Арне Слота этим летом после правого защитника Джереми Фримпонга, прибывшего также из "Байера".

Всю свою карьеру до сих пор Вирц провел в "Байере", дебютировав в Бундеслиге в мае 2020, когда Флориану было лишь 17 лет и 15 дней.

В сезоне 2023/24 Вирц под руководством бывшего полузащитника "Ливерпуля" Хаби Алонсо выиграл с "Байером" титул Бундеслиги и Кубок Германии.

Минувший сезон Вирц, на счету которого 31 матч за сборную Германии, тоже провел очень сильно, забив 10 голов и отдав 12 результативных передач в Бундеслиге.

Вообще, в минувшем сезоне только двое игроков забили 10+ голов и отдали 10+ результативных передач в топ-5 европейских лиг. Помимо Вирца, это нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.

"Я очень рад и очень горд. Наконец-то, дело сделано — я долго ждал, и теперь дело сделано, поэтому я по-настоящему счастлив".

"Я очень взволнован этим новым приключением, что ждет меня впереди. Это было важным фактором в моих размышлениях, я хотел попробовать что-нибудь совершенно новое, отправиться за пределы Бундеслиги и оказаться в Премьер-Лиге".

"Посмотрим, как я смогу проявить себя здесь. Надеюсь, я смогу играть в свою лучшую игру. Я поговорил с некоторыми игроками, которые выступали здесь, и они сказали, что это идеальное место для меня, что каждое поле здесь идеально и что ты можешь наслаждаться каждым матчем. Мне не терпится сыграть свой первый матч", — сообщил Вирц.

Флориан Вирц




Метки Байер, Вирц, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2025 22:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 20.06.2025 23:00 # thegodfather
    Просто продайте густо и никого не покупайте. Уверен из ачимпонга будет норм подмена джеймсу.

    Хуже густо привозить просто анрил

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  2. jumanji338 20.06.2025 23:00 # jumanji338
    Санчез чето Нойера исполнил)))

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  3. dexter 20.06.2025 22:59 # dexter
    Ой зрадота то какая.

    Решения по РФ и Украине будет принимать в США только Трамп — Госдеп

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  4. zaeba1l 20.06.2025 22:55 # zaeba1l
    20.06.2025 14:17 #
    bembo

    давай представим, что ты футболист и твоя команда выигрывает клубный чемп мира. Клуб получает 100 лямов призовых.
    и каждому футболисту по ляму бонус за победу.

    ВОпрос : за лям ты бы катнул 7 матчей, вместо отпуска?

    Источник: https://fapl.ru/posts/115521/?c=1#c8067875


    Этому долбайобу дойдет наконец, что впустую гоняют игроков?

    (ответить)

  5. jumanji338 20.06.2025 22:55 # jumanji338
    это что за заготовочка)))))) просто ор, где гейм план

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  6. b84 20.06.2025 22:53 # b84
    забавно видеть
    когда игроки королевского Ливерпуля
    нежатся и кайфуют по курортам
    эти обезьяны потеют за говнокубок с говногонораром
    который по сути ниче не меняет при зп от 200.000 в неделю
    чет ору))))

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  7. jumanji338 20.06.2025 22:52 # jumanji338
    Чолсей не хватает того же Мудрика который на индивидуалке мог что то сделать. последний волшебник в центре был Азар, после него тупо голяк.

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  8. sausage 20.06.2025 22:51 # sausage
    У Челси в этом составе и штрафной пробить некому.

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  9. jumanji338 20.06.2025 22:49 # jumanji338
    Бразилы сильны Челси спокойствия, для этого и нужен КЧМ. в августе станут сильнее если Мареска примет меры.

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  10. felix-the-cat 20.06.2025 22:49 # felix-the-cat
    Че с Челси происходит

    (ответить)

  11. skydreams 20.06.2025 22:49 # skydreams
    похуй, с группы должны выходить. но 2 тайм чот габелла полнейшая. сил не хватило чи шо

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  12. sellman 20.06.2025 22:48 # sellman
    Разыбали в 0, надеюсь, что Мареска и команда Боэляна тоже смотрят это позорище. Не купят вратаря и защитника, будет куйня

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  13. narcot 20.06.2025 22:48 # narcot
    О Б О С С А Л С И

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  14. sausage 20.06.2025 22:47 # sausage
    Посыпались пенсы

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  15. thegodfather 20.06.2025 22:46 # thegodfather
    Гюсто в соло залил катку.


    Этот чел ваще способен головой по иячу играть, прыгать!? Сколько уже подобных мячей понапропускали из-за этого немоща...

    Джексон то ясно, там в бестолковке походу опилки как у кекстера

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  16. jumanji338 20.06.2025 22:42 # jumanji338
    после черной пантеры Менди в прайме у Челси не было топ киперов. один валидол на воротоах)

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  17. tigerpool 20.06.2025 22:42 # tigerpool
    Николай Джексон красавчик

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  18. mafia 20.06.2025 22:42 # mafia
    Молодцы бразильцы

    еще недавно я думал что фк сосальси это примерно их уровень, но теперь я вижу что ошибался

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  19. skydreams 20.06.2025 22:38 # skydreams
    заебись пятиминутка, 2 гола плюс кк))

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  20. animadora 20.06.2025 22:37 # animadora
    1 желтая бразильянкам.

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