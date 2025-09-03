Семь вещей, что мы узнали в 3-м туре

Доминик Собослаи выиграл для "Ливерпуля" первый большой матч сезона, "Борнмут" продолжает удивлять на старте, а "Вулверхемптон" отчаянно нуждается в усилении. Об этом и не только — в традиционных итогах тура Премьер-Лиги.





Собослаи провел блестящий матч против "Арсенала"



Матч между "Ливерпулем" и "Арсеналом" обещал быть напряженным, но, в конце концов, Доминик Собослаи продемонстрировал момент гениальности, который решил исход встречи в пользу действующего чемпиона.



Венгр по профилю является атакующим полузащитником, но после травмы Джереми Фримпонга главный тренер Арне Слот нашел для него новую роль — на позиции правого защитника. Собослаи явно научился технике исполнения штрафных ударов у Трента Александер-Арнольда за последние годы, но его способности на непривычной позиции были еще более впечатляющими.



У него почти не было проблем с Габриэлем Мартинелли, и он быстро адаптировался к Эберечи Эзе, который представлял большую угрозу, чем тот, кого он заменил, но Собослаи оставался спокойным и собранным на протяжении всего матча. Он хорошо защищался, а также отдавал потрясающие пасы, распределяя мяч на длинные и короткие дистанции, меняя динамику игры, как это делал Александер-Арнольд. Победа над "Арсеналом" запомнится благодаря гениальному штрафному удару, но Собослаи заслуживает большой похвалы за то, как он адаптировался, чтобы помочь Слоту и своим товарищам по команде.



Траффорд все еще привыкает к роли основного вратаря "Сити"



Несмотря на негативный результат выезда к "Брайтону", Джеймс Траффорд провел очень хороший матч за "Манчестер Сити". Именно его неосторожный пас Нико Гонсалесу привел ко второму голу "Тоттенхэма" неделей ранее, но против "Брайтона" он совершил достаточно спасений, чтобы принести "горожанам" одно очко.



В первом тайме он хорошо сыграл после удара Каору Митомы, а в концовке матча совершил исключительный сейв после отскока от Ван Хекке. Правда, через минуту Браян Груда обошел его и забил победный гол.



Точность пасов Траффорда составила 77%, что является улучшением по сравнению с предыдущими двумя неделями, и это примечательно с учетом того, что Джеймс отдал 17 длинных передач — но более серьезной проблемой является его стартовая позиция. Он не подбирает мячи за линией защиты, как это делал Эдерсон — так поступают немногие вратари, — и это способствует уязвимости "Сити" при передачах за линию обороны. Хотя Траффорду всего 22 года, и он может развить этот навык, на данный момент он не выглядит подходящим вратарем для команды Хосепа Гвардиолы.



Ираола — главная звезда "Борнмута"



В "Борнмуте" есть многое, чем можно восхищаться. После лета, в течение которого Андони Ираола перестроил оборону после ухода Дина Хейсена, Милоша Керкеза и Ильи Забарного в "Реал", "Ливерпуль" и ПСЖ, соответственно, выступление его команды в победном матче с "Тоттенхэмом" показало, что "вишни" снова будут силой, с которой придется считаться.



Это заслуга Ираолы, который, как заметили заинтересованные лица, провел переговоры с владельцем своего клуба Биллом Фоули о продлении контракта, но еще не определился со своим будущим.



Доминирующий центральный защитник Бафоде Диаките стоимостью 34 миллиона фунтов легко вписался в систему испанского тренера.



Кажется, несмотря на все потери "Борнмута" этим летом, свою главную звезду "вишни" все же сохранили. Это их менеджер, способный перестраивать игровой механизм даже после потери ключевых игроков.



"Волки" нуждаются в новых приобретениях



Болельщики на трибуне имени сэра Джека Хейворда ясно выразили свое отношение к положению "Вулверхэмптона". "Поддержите команду или продайте клуб" — так звучала самая громкая речевка, хотя упоминался и Джефф Ши, исполнительный директор Fosun International и президент клуба.



Еще один провальный старт сезона, еще одно лето, когда доходы на трансферном рынке превышают расходы. В это же время в прошлом году клуб покинул Педру Нету. Теперь едва не ушел Йорген Ларсен.



Норвежец пропустил матч с "Эвертоном" из-за травмы, и его очень не хватало. Саша Калайджич вышел на замену в концовке матча, но, как заметил Витор Перейра, серб возвращается после 560 дней перерыва из-за травмы колена и "может играть 15-20 минут".



Перейра не стеснялся просить о новых приобретениях до закрытия трансферного окна. "Нам нужен кто-то, решение в атаке, и нам нужно обновление в полузащите", — сказал он, добавив: "Я понимаю болельщиков".



У болельщиков "Пэлас" — эмоциональный и насыщенный период



Болельщики "Кристал Пэлас", наверняка, задаются вопросом, смеяться им или плакать, поскольку их команда продолжает превосходить все ожидания. Эберечи Эзе забивает победный гол в финале Кубка Англии, а затем на хороших условиях уходит в клуб своего детства "Арсенал" за хорошие деньги.



Марк Гехи ведет команду к ее первым в истории европейским матчам, чтобы преодолеть квалификацию Лиги Конференций — соревнования на один уровень ниже того, что заслуживал клуб после триумфа в Кубке Англии. И хотя он не ушел этим летом, через год может покинуть "Пэлас" без компенсации.



"Орлы" продлевают свою 14-матчевую беспроигрышную серию и занимают восьмое место в Премьер-Лиге перед первым международным перерывом благодаря разгромной победе над "Астон Виллой".



Болельщики думают: "По крайней мере, у нас есть Адам Уортон..." Который затем получает травму паха, из-за которой пропустит еще одну возможность проявить себя в сборной Англии. Жизнь фанатов "Пэлас" стала очень насыщенной в последние месяцы, но пока что "орлы" справляются с периодом турбулентности.



Магия Уилсона поднимает настроение находящему под давлением Поттеру



После первой победы "Вест Хэма" в сезоне Грэм Поттер затронул тему нестабильности своей работы. Он сделал это после вопроса о том, что Мадс Хермансен сохранил свои ворота в неприкосновенности, сославшись на сложный старт в клубе.



"Тебя списывают со счетов через неделю, что просто смешно", — сказал менеджер "Вест Хэма". Каллум Уилсон, по всей видимости, может это подтвердить. Подписание контракта с 33-летним нападающим было высмеяно в некоторых кругах, но, несмотря на то, что Уилсон боролся с травмами, он продемонстрировал свои голевые способности, выйдя на замену в победном матче с "Ноттингем Форест".



Уилсон дважды был близок ко взятию ворот, прежде чем закрепил счет на "Сити Граунд" своим первым голом в лиге за 16 месяцев, став серьезной проблемой для "Форест" после своего выхода на замену вместо Никласа Фюллькруга. Болельщики "Вест Хэма" надеются, что это только начало.



VAR лишил Кинга возможности забить гол



Джош Кинг думал, что его мечта сбылась. Он промчался по левому флангу, продемонстрировал мастерство, обойдя Тосина Адарабиойо, и обманул Роберта Санчеса. Это был первый гол 18-летнего полузащитника "Фулхэма" в высшем дивизионе, и он был просто блестящим.



Но, конечно же, некомпетентные судьи были другого мнения. Они нашли надуманный повод отменить гол, наказав Родриго Муниса за несуществующий фол в ходе атаки.



"Он уходит домой, не понимая, почему гол был отменен", — сказал Марку Силва о Кинге. Большинство людей разделяли это мнение. Они также согласились с оценкой Кинга как талантливого игрока, данной тренером "Фулхэма".



Помимо судейской полемики, стоит остановиться на игре молодого футболиста против "Челси". Кинг получил свой шанс в этом сезоне, когда Андреас Перейра ушел из команды, освободив для него место, Джош он выглядит готовым. Он яркий, быстрый и умный с мячом. Потенциал Кинга — некоторое утешение для "Фулхэма" после незаслуженного поражения.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru