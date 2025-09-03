"Ливерпуль" не заявил Кьезу на Лигу Чемпионов

"Ливерпуль" оставил вингера Федерико Кьезу вне своей заявки на общий этап Лиги Чемпионов.

Кьеза обнадеживающим образом начал новый сезон, отметившись победным для "Ливерпуля" голом против "Борнмута" в первом туре Премьер-Лиги (4:2).



Однако в данный момент конкуренция в "Ливерпуле" настолько высока, что 27-летний итальянец не попал в число 22 игроков, заявленных "красными" на элитный европейский турнир.



Как отмечает The Independent, главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот предпочел Кьезе 17-летнего Рио Нгумоа, который был включен в основной список, потому что не квалифицируется как доморощенный игрок.



Нгумоа прибыл в "Ливерпуль" из "Челси" лишь прошлым летом, тогда как по правилам УЕФА доморощенным считается тот игрок, который провел в клубе два года подряд с момента исполнения 15 лет.