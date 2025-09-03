Шешко: "Становлюсь лучше с каждой тренировкой"

Нападающий Беньямин Шешко пообещал, что вскоре болельщики "Манчестер Юнайтед" смогут увидеть его лучшую игру.

После своего перехода из "РБ Лейпциг" за 73.7 млн. фунтов Шешко отметился тремя появлениями на замену в Премьер-Лиге.



Пока Шешко ничего не показал, однако 22-летний словенец чувствует, что его игра стремительно улучшается.



"Уровень матчей там определенно гораздо выше, игроки и партнеры по команде тоже на более высоком уровне".



"Да и в целом английской футбол — это высочайший уровень в мировом футболе".



"Но я очень предвкушаю предстоящий период. В том числе и потому, что я становлюсь лучше и быстрее с каждой тренировкой, а также я развиваю свой футбольный характер каждый день", — цитирует Шешко Sky Sports.