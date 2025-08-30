"Челси" подтвердил покупку Гарначо

Алехандро Гарначо "Челси" подтвердил приобретение вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо за 40 миллионов фунтов.

Гарначо в качестве гостя посетил матч "Челси" против "Фулхэма" в Премьер-Лиге в субботу, и после победы со счетом 2:0 "синие" подтвердили трансфер Алехандро.

21-летний аргентинец заключил с "Челси" контракт до 2032 года и стал уже девятым приобретением лондонского клуба этим летом.

Как отмечает Sky Sports, на своих новичков "Челси" потратил 297 млн. фунтов, при этом 314 млн. фунтов "синим" удалось заработать с продаж и арендных сделок по 26 игрокам.

Гарначо находился в системе "Юнайтед" с октября 2020, когда он прибыл из "Атлетико". С момента своего дебюта в апреле 2022 Алехандро забил 26 голов в 144 матчах, выиграв с "красными дьяволами" Кубок Англии и Кубок Лиги.

"Я перехожу в великий клуб, и это невероятный момент для моей семьи. Мне не терпится начать. Я смотрел клубный Чемпионат Мира, и перейти к чемпионам Мира — это нечто особенное. Мы являемся лучшей командой в мире! Удивительно быть здесь, и я очень счастлив", — сообщил Гарначо.

Последние комментарии:




    Израиль ударил по Йемену — убиты по меньшей мере десять членов правительства хуситов

    Об этом сообщило госагентство ТАСС. Кроме того, сами хуситы также официально подтвердили гибель своих высокопоставленных представителей.

    Утверждается, что был убит премьер-министр хуситов Ахмад Галеб ар-Рахауи в ходе операции «Капля удачи» («Типат мазаль»), вместе с другими министрами террористической группировки «Ансар Аллах»:

    — руководитель политического бюро;
    — руководитель канцелярии премьер-министра;
    — секретарь правительства;
    — министр юстиции;
    — министр экономики и торговли;
    — министр иностранных дел;
    — министр сельского хозяйства;

    В то же время, по данным саудовского сайта Al-Hadath, число убитых высокопоставленных хуситов превышает 50. Также сообщается об убийстве пресс-секретаря ХАМАС Абу-Убейда (Худхаифа Самир Абдаллах аль-Кахлут).

    (ответить)

  14. bembo 30.08.2025 21:27 # bembo
    Наверное будет неплохой трансфер по итогу.
    В отличии от Симонса он нужен, реально нужен. Потому что профильный вингер слева только гитенс, а он пока не впечатляет от слова совсем.

    (ответить)

    Рэтклифф исключает продажу Майну и Гарначо для решения финансовых проблем МЮ


    Мареска не думает, что "Челси" нуждается в Гарначо


    07.05.2025 19:00

