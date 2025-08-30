"Челси" подтвердил покупку Гарначо

"Челси" подтвердил приобретение вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо за 40 миллионов фунтов.

Гарначо в качестве гостя посетил матч "Челси" против "Фулхэма" в Премьер-Лиге в субботу, и после победы со счетом 2:0 "синие" подтвердили трансфер Алехандро.



21-летний аргентинец заключил с "Челси" контракт до 2032 года и стал уже девятым приобретением лондонского клуба этим летом.



Как отмечает Sky Sports, на своих новичков "Челси" потратил 297 млн. фунтов, при этом 314 млн. фунтов "синим" удалось заработать с продаж и арендных сделок по 26 игрокам.



Гарначо находился в системе "Юнайтед" с октября 2020, когда он прибыл из "Атлетико". С момента своего дебюта в апреле 2022 Алехандро забил 26 голов в 144 матчах, выиграв с "красными дьяволами" Кубок Англии и Кубок Лиги.



"Я перехожу в великий клуб, и это невероятный момент для моей семьи. Мне не терпится начать. Я смотрел клубный Чемпионат Мира, и перейти к чемпионам Мира — это нечто особенное. Мы являемся лучшей командой в мире! Удивительно быть здесь, и я очень счастлив", — сообщил Гарначо.



