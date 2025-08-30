"Челси" подтвердил покупку Гарначо
"Челси" подтвердил приобретение вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо за 40 миллионов фунтов.
Гарначо в качестве гостя посетил матч "Челси" против "Фулхэма" в Премьер-Лиге в субботу, и после победы со счетом 2:0 "синие" подтвердили трансфер Алехандро.
21-летний аргентинец заключил с "Челси" контракт до 2032 года и стал уже девятым приобретением лондонского клуба этим летом.
Как отмечает Sky Sports, на своих новичков "Челси" потратил 297 млн. фунтов, при этом 314 млн. фунтов "синим" удалось заработать с продаж и арендных сделок по 26 игрокам.
Гарначо находился в системе "Юнайтед" с октября 2020, когда он прибыл из "Атлетико". С момента своего дебюта в апреле 2022 Алехандро забил 26 голов в 144 матчах, выиграв с "красными дьяволами" Кубок Англии и Кубок Лиги.
"Я перехожу в великий клуб, и это невероятный момент для моей семьи. Мне не терпится начать. Я смотрел клубный Чемпионат Мира, и перейти к чемпионам Мира — это нечто особенное. Мы являемся лучшей командой в мире! Удивительно быть здесь, и я очень счастлив", — сообщил Гарначо.
30.08.2025 21:00
Просмотров: 1350
Welcome! Хотя я как то не очень рад. В мю бегал быстро но бил по воротам ужастно, много промахов ....
ну шо там по кексану баля? шо все затихло? дайте екшена.
КЕКСОН и его тупоголовый агентик - доДавливайте ДалбаебСИ, и оставайтесь в мюнхене!
ВЕРИМ
Наверное будет неплохой трансфер по итогу.
В отличии от Симонса он нужен, реально нужен. Потому что профильный вингер слева только гитенс, а он пока не впечатляет от слова совсем.
(ответить)
Оч рад) или он, или Гиттенс должны заиграть, так что рук-во молодцы. теперь надо Тайрика Джорджа сплавить в Рому
