Марку Силва недоволен судейством против "Челси"

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва выразил свое недовольство судейством в матче Премьер-Лиги против "Челси".

В субботу "Фулхэм" проиграл дерби против "Челси" со счетом 2:0, пропустив первый гол на восьмой компенсированной минуте первого тайма, хотя добавлено было только восемь.



Кроме того, на 21-й минуте не был засчитан гол Джоша Кинга в ворота "Челси". Рефери Роберт Джонс сходил к монитору и увидел фол Родриго Муниса на Трево Чалобе в ходе комбинации, и для Силвы это не выглядит справедливым.



"Невероятное решение, невероятное. Я не в лучшем настроении, чтобы говорить об этом, но это невероятно, что гол отменили".



"Это сурово для парня, который мечтал о таком моменте всю свою карьеру. Замечательный момент для него, и гол нельзя было отменять".



"Я бы хотел получить объяснения по многим вещам. Взять первый гол — было добавлено восемь минут. После первого углового уже пошла девятая минута. Это было время, чтобы остановить игру. Таковы правила".



"Я спросил рефери, и он сказал, что компенсировал потерянное время. Но я засек восемь минут, по истечении которых игра не была остановлена".



"Это очень сложно. Я совершаю ошибки, рефери совершает ошибки, но когда это черное или белое, мы не можем видеть того, чего нет", — цитирует Силву Sky Sports.