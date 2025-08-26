Светская хроника за вторник

Кобби Майну готов покинуть "Манчестер Юнайтед". Николас Джексон направляется в "Баварию". "Манчестер Сити" узнал цену за Джанлуиджи Доннарумму. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Наполи" уверен в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Расмуса Хейлунда на правах аренды с последующим выкупом. (Fabrizio Romano)



Полузащитник Кобби Майну готов покинуть "Юнайтед". (United In Focus)



Вингер "Юнайтед" Алехандро Гарначо должен перейти в "Челси", хотя пара предложений "синих" по игроку были отклонены. (The Athletic)



"Челси" согласился отпустить нападающего Николаса Джексона в аренду в "Баварию". (Bild)



ПСЖ готов отпустить голкипера Джанлуиджи Доннарумму в "Манчестер Сити" за 26 миллионов фунтов. (Fabrice Hawkins)



"Кристал Пэлас" предложил 15 млн. фунтов за защитника "Сити" Мануэля Аканджи. (The Sun)



"Пэлас" сделал запрос насчет полузащитника "РБ Лейпциг" Кристофа Баумгартнера. (Sky Sport Germany)



Центральный защитник "Жироны" Ладислав Крейчи вызывает интерес у "Вулверхэмптона". (The Guardian)



Дортмундская "Боруссия" близка к покупке нападающего "Вулверхэмптона" Фабиу Силвы за 21.6 млн. фунтов. (The Athletic)



Нападающий "Вулверхэмптона" Йорген Ларсен заинтересован в переходе в "Ньюкасл", и "сороки" могут сделать новое предложение по норвежцу. (i Paper)



"Ньюкаслу" придется раскошелиться на 75 млн. фунтов для приобретения Ларсена. (The Telegraph)



"Вест Хэм" задумывается о приглашении полузащитника "Вердера" Романо Шмида. (Sky Sport Germany)



"Вест Хэм" отклонил предложение "Эвертона" о покупке полузащитника Томаша Соучека. (The Times)



"Севилья" хочет защитника "Эвертона" Натана Паттерсона. (Liverpool Echo)



"Фулхэм" готов отпустить полузащитника Андреаса Перейру. (TEAMtalk)



"Сандерленд" готов сделать предложение по защитнику "Челси" Акселю Дисаси. (Fabrice Hawkins)



"Борнмут" продвигается в переговорах о покупке Дисаси. (Fabrizio Romano)



Другое



Полузащитник "Виллы" Бубакар Камара пропустит две-три недели с травмой задней поверхности бедра. (The Athletic)



Клуб Чемпионшипа "Бирмингем" планирует построить новый стадион на 62,000 мест за 2-3 млрд. фунтов к сезону 2029/30. (The Sun)



Родителям Джоба Беллингема запретили посещать раздевалку дортмундской "Боруссии". (Daily Mirror)



Бывший защитник сборной Англии Джолеот Лескотт попробовал себя в качестве диджея. (The Sun)