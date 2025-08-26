Влахович предложен "Ньюкаслу"

Душан Влахович "Ньюкаслу" была предложена возможность приобрести нападающего итальянского "Ювентуса" Душана Влаховича.

Несмотря на твердую решимость сохранить Александера Исака, "Ньюкасл" продолжает искать нового нападающего и только на днях сделал предложение в 50 миллионов фунтов о покупке Йоргена Ларсена из "Вулверхэмптона", а также не теряет надежд заполучить Йоана Висса из "Брентфорда".

По информации журналиста Бена Джейкобса, "Ювентус", зная ситуацию "Ньюкасла", сам обратился к "сорокам" и предложил забрать Влаховича за 30 млн. евро (26 млн. фунтов).

"Ювентус" стремится избавить свою зарплатную ведомость от Влаховича, уже пригласив Джонатана Дэвида на замену 25-летнему сербу.

Добавим, Влахович забил 10 голов за "Ювентус" в прошлом сезоне Серии А и уже один раз отличился в новой кампании итальянского первенства.




  1. farot 26.08.2025 23:58 # farot
    Будет мемно, если исак останется, а его купят на замену Уилсону

  2. standard 26.08.2025 23:26 # standard
    охуели свое говно им предлагать? они должны кексона у челси купить

