Влахович предложен "Ньюкаслу"

"Ньюкаслу" была предложена возможность приобрести нападающего итальянского "Ювентуса" Душана Влаховича.

Несмотря на твердую решимость сохранить Александера Исака, "Ньюкасл" продолжает искать нового нападающего и только на днях сделал предложение в 50 миллионов фунтов о покупке Йоргена Ларсена из "Вулверхэмптона", а также не теряет надежд заполучить Йоана Висса из "Брентфорда".



По информации журналиста Бена Джейкобса, "Ювентус", зная ситуацию "Ньюкасла", сам обратился к "сорокам" и предложил забрать Влаховича за 30 млн. евро (26 млн. фунтов).



"Ювентус" стремится избавить свою зарплатную ведомость от Влаховича, уже пригласив Джонатана Дэвида на замену 25-летнему сербу.



Добавим, Влахович забил 10 голов за "Ювентус" в прошлом сезоне Серии А и уже один раз отличился в новой кампании итальянского первенства.