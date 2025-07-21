Светская хроника за понедельник
"Атлетико" может продать Когора Галлахера. "Челси" установил цену за Рахима Стерлинга. "Реал" подождет Ибраиму Конате до следующего лета. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.
"Атлетико" может быть вынужден продать английского полузащитника Конора Галлахера из-за лимита на игроков из-за пределов Евросоюза. (Cope)
"Челси" надеется выручить около 20 миллионов фунтов за вингера Рахима Стерлинга. (The Sun)
"Барселона", "Милан", "Аль-Хиляль" и "Аль-Наср" хотят нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса. (Caught Offside)
"Бавария" продвигается к приобретению нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса. (Bild)
"Реал" рад подождать до следующего лета, когда Ибраима Конате станет свободным агентом, но все еще может сделать предложение по защитнику "Ливерпуля" в это окно. (Football Insider)
Также "Реал" следит за защитником "Арсенала" Вильямом Салиба. (L'Equipe)
"Манчестер Юнайтед" надеется совершить еще два приобретения этим летом после Бриана Мбемо. (Daily Mirror)
"Юнайтед" и "Ньюкасл" проявляют интерес к нападающему ПСЖ Рандалю Коло-Муани. (Foot Mercato)
Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак открыт к переезду в Саудовскую Аравию. (Foot Mercato)
"Лидс" надеется приобрести нападающего "Фулхэма" Родриго Муниса. (The Sun)
"Ноттингем Форест" лидирует в борьбе за полузащитника "Астон Виллы" Джейкоба Рэмси. (Football Insider)
Другое
Вингер Итан Нванери заключил с "Арсеналом" новый контракт на пять лет. (The Telegraph)
"Вест Хэм" установил солнечные панели на крыше Лондонского стадиона за 4.35 млн. фунтов. Это позволит клубу ежегодно экономить до 350,000 фунтов на электричестве. (talkSPORT)
В своем дебютном матче на посту главного тренера "Байера" Эрик Тен Хаг потерпел поражение 5:1 от команды "Фламенго" U-21. (Sky Sports)
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет избавиться от слова "соккер". (The Independent)
Звезда "Челси" Коул Палмер и его девушка отписались друг от друга в социальных сетях. (The Sun)
21.07.2025 06:00
Просмотров: 3835
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Последние комментарии:
фильм жара, 2006 год
руский ванька после двух лет службы на флоте возвращается домой, чтобы увидеть свою любимую натащку, которая обещала его ждать. но придя к натащке, руский ванька видит, что натащку ебет четкий ахмед, и натащка уже высрала личинку от ахмеда. и руский ванька получает по ебалу от четкого ахмеда. правда, причина не ясна, наверно, просто по кайфу ахмед уебал ваньку)))
фильм снял грузин, который женат на дочке никитки михалкова.
в роли ахмеда, который ебал рускую натащку и уебал руского ваньку, азер птаха
вот такой вот он руский мир на расии)))
русня, шо с ебалом?
(ответить)
Ученые выяснили, кто чаще всех участвует в политических спорах в интернете
Люди с психопатическими и нарциссическими чертами гораздо активнее участвуют в политических дискуссиях в интернете. При этом чем ниже интеллект, тем сильнее эта связь.
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“"Атлетико" может продать Когора... “
Михайло ещё не отошёл после выходных.
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в Азербайджане мобилизация ыыыы ))))
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Братики, салюты!
"Вест Хэм" установил солнечные панели на крыше Лондонского стадиона за 4.35 млн. фунтов. Это позволит клубу ежегодно экономить до 350,000 фунтов на электричестве. (talkSPORT)
Источник: https://fapl.ru/posts/116106/?c=1
Как же заипали эти тупые зеленые человечки и в принципе весь этот угар с солнечной энергии. 12,5 лет надо отбивать эти панели. Что с ними будет через этот срок? Верно, их нужно менять.
Понимаю полностью автономные панели на столбах, ok. Но брать для экономии, чтобы в итоге никуя не экономить — браво.
Это как ездить на Тесле и выёпываться, что не засоряешь окружающий мир. И похер, что на производство электро надо сжечь куеву тонную угля.
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касаемо тейка типа: нафига покупали Экитике за 90+ (я сам не понимаю нах он нужен, при живом Дарвине) "если можно было взять Дьекереша который стоит дешевле"... что то я не вижу чтобы хоть кто то боролся за шведа, хоть у него и лоупрайс на рынке, Арсенал уже неделю не присылает улучшенный бид, мю отнекивается от трансфера, это о чем говорит? о том, что такой себе челикс этот ваш Дьекереш
да и Экитике ЛФК еще не купил, потому как с Исаком до сих пор непонятки
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Гуд всем всем. Красный анализ на допинг вам всем в орал.
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