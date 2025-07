Светская хроника за понедельник

"Атлетико" может продать Когора Галлахера. "Челси" установил цену за Рахима Стерлинга. "Реал" подождет Ибраиму Конате до следующего лета. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Атлетико" может быть вынужден продать английского полузащитника Конора Галлахера из-за лимита на игроков из-за пределов Евросоюза. (Cope)



"Челси" надеется выручить около 20 миллионов фунтов за вингера Рахима Стерлинга. (The Sun)



"Барселона", "Милан", "Аль-Хиляль" и "Аль-Наср" хотят нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса. (Caught Offside)



"Бавария" продвигается к приобретению нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса. (Bild)



"Реал" рад подождать до следующего лета, когда Ибраима Конате станет свободным агентом, но все еще может сделать предложение по защитнику "Ливерпуля" в это окно. (Football Insider)



Также "Реал" следит за защитником "Арсенала" Вильямом Салиба. (L'Equipe)



"Манчестер Юнайтед" надеется совершить еще два приобретения этим летом после Бриана Мбемо. (Daily Mirror)



"Юнайтед" и "Ньюкасл" проявляют интерес к нападающему ПСЖ Рандалю Коло-Муани. (Foot Mercato)



Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак открыт к переезду в Саудовскую Аравию. (Foot Mercato)



"Лидс" надеется приобрести нападающего "Фулхэма" Родриго Муниса. (The Sun)



"Ноттингем Форест" лидирует в борьбе за полузащитника "Астон Виллы" Джейкоба Рэмси. (Football Insider)



Другое



Вингер Итан Нванери заключил с "Арсеналом" новый контракт на пять лет. (The Telegraph)



"Вест Хэм" установил солнечные панели на крыше Лондонского стадиона за 4.35 млн. фунтов. Это позволит клубу ежегодно экономить до 350,000 фунтов на электричестве. (talkSPORT)



В своем дебютном матче на посту главного тренера "Байера" Эрик Тен Хаг потерпел поражение 5:1 от команды "Фламенго" U-21. (Sky Sports)



Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет избавиться от слова "соккер". (The Independent)



Звезда "Челси" Коул Палмер и его девушка отписались друг от друга в социальных сетях. (The Sun)