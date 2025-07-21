МЮ сосредоточится на приглашении нападающего

Беньямин Шешко "Манчестер Юнайтед" сосредоточится на приглашении нападающего после оформления трансфера вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.

Накануне Мбемо прошел медобследование и теперь готов к представлению игроком "Юнайтед", чтобы уже во вторник отправиться с командой Рубена Аморима в предсезонное турне по Соединенным Штатам.

Мбемо станет третьим новичком "Юнайтед" этим летом после Матеуса Куньи и Диего Леона, и Evening Standard ожидает, что дальше "красные дьяволы" сосредоточат свои усилия на приглашении забивного форварда.

В прессе уже появились слухи, что "Юнайтед" провел переговоры с агентом нападающего "Челси" Николасом Джексоном, но это не единственный вариант, рассматриваемый "дьяволами".

На радаре у "Челси" также находятся Олли Уоткинс из "Астон Виллы", Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг" и Рандаль Коло-Муани из ПСЖ.




Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2025 11:00

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Последние комментарии:




  1. arsenverim 21.07.2025 14:40 # arsenverim
    биляяяя
    лучше б дьекереша забрали

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  2. quavo 21.07.2025 12:48 # quavo
    А накуй щас нап нужен? Хуйланда слить и нормально будет. Позиция перегружена будет, маунт, фернандеш, кунья, мбембо , диалло , майну зиркзее. Лучше бы топового вратаря взяли. А такие гоблины как вышеозвученные пусть в членсе идут

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  3. chelsea88 21.07.2025 11:41 # chelsea88
    Дьёкерша уводите у заднеприводных.

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  4. closer 21.07.2025 11:20 # closer
    Накупил нам чел из ньюкасла Зёркзии с Хойландом и ужаснулись в руководстве

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