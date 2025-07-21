МЮ сосредоточится на приглашении нападающего

"Манчестер Юнайтед" сосредоточится на приглашении нападающего после оформления трансфера вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.

Накануне Мбемо прошел медобследование и теперь готов к представлению игроком "Юнайтед", чтобы уже во вторник отправиться с командой Рубена Аморима в предсезонное турне по Соединенным Штатам.



Мбемо станет третьим новичком "Юнайтед" этим летом после Матеуса Куньи и Диего Леона, и Evening Standard ожидает, что дальше "красные дьяволы" сосредоточат свои усилия на приглашении забивного форварда.



В прессе уже появились слухи, что "Юнайтед" провел переговоры с агентом нападающего "Челси" Николасом Джексоном, но это не единственный вариант, рассматриваемый "дьяволами".



На радаре у "Челси" также находятся Олли Уоткинс из "Астон Виллы", Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг" и Рандаль Коло-Муани из ПСЖ.