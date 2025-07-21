МЮ сосредоточится на приглашении нападающего
"Манчестер Юнайтед" сосредоточится на приглашении нападающего после оформления трансфера вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.
Накануне Мбемо прошел медобследование и теперь готов к представлению игроком "Юнайтед", чтобы уже во вторник отправиться с командой Рубена Аморима в предсезонное турне по Соединенным Штатам.
Мбемо станет третьим новичком "Юнайтед" этим летом после Матеуса Куньи и Диего Леона, и Evening Standard ожидает, что дальше "красные дьяволы" сосредоточат свои усилия на приглашении забивного форварда.
В прессе уже появились слухи, что "Юнайтед" провел переговоры с агентом нападающего "Челси" Николасом Джексоном, но это не единственный вариант, рассматриваемый "дьяволами".
На радаре у "Челси" также находятся Олли Уоткинс из "Астон Виллы", Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг" и Рандаль Коло-Муани из ПСЖ.
21.07.2025 11:00
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Последние комментарии:
биляяяя
лучше б дьекереша забрали
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А накуй щас нап нужен? Хуйланда слить и нормально будет. Позиция перегружена будет, маунт, фернандеш, кунья, мбембо , диалло , майну зиркзее. Лучше бы топового вратаря взяли. А такие гоблины как вышеозвученные пусть в членсе идут
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Дьёкерша уводите у заднеприводных.
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Накупил нам чел из ньюкасла Зёркзии с Хойландом и ужаснулись в руководстве
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