"Брентфорд" повысил цену за Мбемо
"Брентфорд" повысил цену за своего вингера Бриана Мбемо в ходе переговоров с "Манчестер Юнайтед".
Ранее этим летом "Брентфорд" отклонил два предложения "Юнайтед" о покупке Мбемо, хотя сам Бриан прямо сказал своему клубу о желании перейти к "красным дьяволам".
По информации The Guardian, "Брентфорд" не только не идет на уступки, а даже наоборот, подняв цену за 25-летнего игрока сборной Камеруна до 70 миллионов фунтов.
В то же время боссы "Юнайтед" пытаются сохранять финансовую дисциплину и считают сумму в 65 млн. фунтов более уместной в качестве компенсации за Мбемо.
В данный момент "Юнайтед" не готов переплачивать, что ставит сделку под угрозу. Мбемо уже вышел из отпуска и приступил к тренировкам с "Брентфордом".
16.07.2025 19:00
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Нельзя так нагло вести себя, даже с немощным клубом с 17-го места. Жаль муму - так опустились...
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Ну так бляяттт скоро новый сезон начнется... чем дальше тем дороже будет! Надо сразу было или на других переключатся. Брентфорд неготов остатся без замены до зимнего ТО. Все верно делают...
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Это не серьезно и неуважение, пускай даже к мю. Если есть уважение к себе, они должны послать их
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Ухахахахаха
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Пусть сидит в свое бретфорде, мю нужен форвард
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