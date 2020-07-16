"Брентфорд" повысил цену за Мбемо

"Брентфорд" повысил цену за своего вингера Бриана Мбемо в ходе переговоров с "Манчестер Юнайтед".

Ранее этим летом "Брентфорд" отклонил два предложения "Юнайтед" о покупке Мбемо, хотя сам Бриан прямо сказал своему клубу о желании перейти к "красным дьяволам".



По информации The Guardian, "Брентфорд" не только не идет на уступки, а даже наоборот, подняв цену за 25-летнего игрока сборной Камеруна до 70 миллионов фунтов.



В то же время боссы "Юнайтед" пытаются сохранять финансовую дисциплину и считают сумму в 65 млн. фунтов более уместной в качестве компенсации за Мбемо.



В данный момент "Юнайтед" не готов переплачивать, что ставит сделку под угрозу. Мбемо уже вышел из отпуска и приступил к тренировкам с "Брентфордом".