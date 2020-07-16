"Брентфорд" повысил цену за Мбемо

Бриан Мбемо "Брентфорд" повысил цену за своего вингера Бриана Мбемо в ходе переговоров с "Манчестер Юнайтед".

Ранее этим летом "Брентфорд" отклонил два предложения "Юнайтед" о покупке Мбемо, хотя сам Бриан прямо сказал своему клубу о желании перейти к "красным дьяволам".

По информации The Guardian, "Брентфорд" не только не идет на уступки, а даже наоборот, подняв цену за 25-летнего игрока сборной Камеруна до 70 миллионов фунтов.

В то же время боссы "Юнайтед" пытаются сохранять финансовую дисциплину и считают сумму в 65 млн. фунтов более уместной в качестве компенсации за Мбемо.

В данный момент "Юнайтед" не готов переплачивать, что ставит сделку под угрозу. Мбемо уже вышел из отпуска и приступил к тренировкам с "Брентфордом".




Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Мбемо

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1006

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Последние комментарии:




  1. shearer1 16.07.2025 19:48 # shearer1
    Нельзя так нагло вести себя, даже с немощным клубом с 17-го места. Жаль муму - так опустились...

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  2. chelsiukpro 16.07.2025 19:38 # chelsiukpro
    Ну так бляяттт скоро новый сезон начнется... чем дальше тем дороже будет! Надо сразу было или на других переключатся. Брентфорд неготов остатся без замены до зимнего ТО. Все верно делают...

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  3. tigerpool 16.07.2025 19:28 # tigerpool
    Это не серьезно и неуважение, пускай даже к мю. Если есть уважение к себе, они должны послать их

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  4. seagull77 16.07.2025 19:14 # seagull77
    Ухахахахаха

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  5. quavo 16.07.2025 19:08 # quavo
    Пусть сидит в свое бретфорде, мю нужен форвард

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