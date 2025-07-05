"Челси" вырвал победу против "Палмейраса" и вышел в полуфинал клубного Чемпионата Мира
Благодаря позднему автоголу "Челси" вырвал победу 1:2 над бразильским "Палмейрасом" в четвертьфинале клубного Чемпионата Мира.
Несмотря на возвращение Николаса Джексона после дисквалификации, Лиам Делап сохранил место в стартовом составе "синих". Педру Нету также вышел с первых минут, несмотря на трагическую гибель своего партнера по сборной Португалии Диогу Жоты. В последний момент Андрей Сантос заменил Риса Джеймса.
Первый серьезный момент возник на четвертой минуте, когда Коул Палмер нанес удар с дистанции, но голкипер "Палмейраса" Вевертон сыграл надежно.
Свой второй шанс Палмер не упустил. На 16-й минуте Коул ворвался в штрафную по центру и, несмотря на сопротивление со стороны двух защитников, закатил мяч в угол ворот — 0:1.
В остатке первого тайма "Челси" контролировал игру, и "Палмейрас" до перерыва огрызнулся лишь ударом головой Вандерлана с отскоком от газона — прямо в Роберта Санчеса.
Второй тайм начался неожиданно. Эстевао ушел от Леви Колуилла на правом краю штрафной и с острейшего угла поразил ворота с отскоком от перекладины — 1:1.
Гол придал уверенности бразильской команде, которая надежно оборонялась и довольно остро атаковала. Подопечным Энцо Марески было непросто.
Однако "синие" были не в настроении играть экстра-таймы, и на 83-й минуте Мало Гюсто пробил с острого угла, а рикошет от защитника застал Вевертона врасплох — 1:2.
Вышедший на замену Нони Мадуэке мог сделать победу "Челси" убедительнее, но Вевертон перевел его удар в штангу в компенсированное время.
До гола Эстевао "Челси" имел подавляющее преимущество и должен делать перевес в счете комфортным. "Синие" сами усложнили себе жизнь, но с честью вышли из ситуации и теперь сыграют в полуфинале с "Флуминенсе" 8 июля.
"Палмейрас" (Бразилия) — "Челси" (Англия) — 1:2 (0:1)
Голы: Эстевао 53 — Палмер 16, Джай 83 (авт).
"Челси": Санчес, Гюсто, Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Сантос (Эссугу 90), Фернандес, Палмер, Нкунку (Мадуэке 54), Нету (Дьюсбери-Холл 87), Делап (Педро 54).
05.07.2025 06:00
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Последние комментарии:
Конечно , они должны были проходить в полуфинал с такой лёгкой сеткой. Кто же знал, что они отсосут Фламенго и выйдут со второго места, и при этом пролетят мимо топов?
(ответить)
Пенисы вам невероятно повезло.. Игра игрой, но если не автогол, то было бы 1-1 и дальше хрен знает как закончилось бы.
ГрэмСлэмси говорите.. А я по русски назову Уникальный клуб. Кратко - Уникал. Или нет, лучше Клуб Уникальный - Куникал.
(ответить)
Челси как будто не на КЧМ поехал, а на чемпионат Бразилии
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гордость англии.блестящая победа над одной из 8 лучших команд мира.первый в истории клубный чемпионат мира отправится в лондон.ГРАНДСЛЭМСИ идёт за очередным трофеем.
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Ухх в полуфинале ждёт легенда, император, великий Тиаго Силва
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Великий Ливерпуль >>>>>>>>>>>>>>> чмошные щолсбери уехехехехеххехехехехеххехехехехехехехехехехехехех
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Даже не думал что будем в 1/2...Молодцы отрабатывайте штраф от Уефа!
(ответить)
07.06.2025 00:40 #
halamadrid94
Вот теперь все сбылось. Охуенное понимание процессов.
Источник: https://fapl.ru/posts/115259/
07.06.2025 00:40 #
halamadrid94
Вот теперь все сбылось. Охуенное понимание процессов.
Источник: https://fapl.ru/posts/115259/?c=1#c8063110
Челси реально повезет , если оформят Морату за 70 млн фунтов. Игрок топовый , еще молод. Будет забивать свои 20-25 в АПЛ. Тем более с Азарами и Фабрегасами рядом.
Источник: https://fapl.ru/posts/56173/
08.04.2025 13:10 #
quavo
схуяли на арс такой коэф? оруу
изи мани
зарядил 10 посмотрим че будет
Источник: https://fapl.ru/posts/114096/?c=1
08.04.2025 13:25 #
halamadrid94
А ты посмотри на Реал какой кэф. Это вот точно изи мани.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/114096/?c=1
08.04.2025 13:16 #
halamadrid94
____________________________Куртуа________________________
Вальверде______Асенсио_________Рюдигер_________Алаба
_________________________Камавинга_______________________
____________Модрич__________________Беллингем__________
Родриго ________________________________________Винисиус
_________________________Мбаппе__________________________
Ну что , ссытесь , чмохи???
Источник: https://fapl.ru/posts/114096/?c=1
08.04.2025 13:59 #
halamadrid94
Ты походу с щельсбери перепутал. Читать умеешь? Попробуй снова. Это ещё ослабленный обилием травм состав. Но и этого до должно хватить. Будь все в строю , Менди, Карвахаль, Милитао, Тчуамени, например, играл бы Феде в своем родном центре поля, снесли бы нахуй изи. А так, можно немного постараться для победы.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/114096/?c=1
08.04.2025 14:34 #
halamadrid94
P.S. с Ла Лигой неточно , но ЛЧ есть шанс ухватить. Единственная серьезная угроза - парижане.
Источник: https://fapl.ru/posts/114096/?c=1
8.04.2025 16:10 #
halamadrid94
Теперь сегодня на Эмирэйтс против нас выйдет бывший игрок бланкос Мартин Эдегор , который к тому же является капитаном соперника. Не удивлюсь , если он станет причастен к проходу Реала в этом
противостоянии, но надеюсь этого не будет. Сами должны справиться.
Источник: https://fapl.ru/posts/114096/?c=1
08.04.2025 22:03 #
halamadrid94
Странно , что он котируется как эксперт на таком канале как Sky Sports.
Источник: https://fapl.ru/posts/114102/?c=1
Arsenal
3 : 0
Real Madrid
Arsenal
3 : 0
Real Madrid
Arsenal
3 : 0
Real Madrid
Источник: https://fapl.ru/posts/115259/?c=1#c8063110
08.04.2025 22:00 #
halamadrid94
Если Арсенал сыграет первым номером, это не сильно поможет. Вон Атлетико сыграл с пятью защитниками , и Килиан все равно нашел один момент и заработал пенальти, прорвавшись по центру.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/115259/?c=1#c8063110
16.03.2025 18:39 #
halamadrid94
Ливерпуль - Ньюкасл обе забьют и П1.
Источник: https://fapl.ru/posts/113660/?c=1
25.09.2024 08:25 # удалить
halamadrid94
Вот теперь все сбылось. Охуенное понимание процессов.
Источник: https://fapl.ru/posts/115259/?c=1#c8063100
29.04.2025 21:14 #
halamadrid94
Арсенал сегодня без Парти , Мерино скорее всего опустится в опорную зону, а нападающего сыграет Троссар. Не думаю, что на столь важную игру Артета выпустит Жоржиньо. Вряд ли команды побегут сразу же решать исход двухраундового противостояния в первой же игре. Допускаю минимальную победу канониров либо ничейный исход.
Источник: https://fapl.ru/posts/114504/?c=1
Arsenal
0 : 1
Paris Saint-Germain
Arsenal
0 : 1
Paris Saint-Germain
Arsenal
0 : 1
Paris Saint-Germain
Источник: https://fapl.ru/posts/115259/?c=1#c8063110
16.03.2025 18:39 #
halamadrid94
Атлетико - Барселона 1Х и тотал 4,5 меньше
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/113660/?c=1
17.03.2025 01:05 #
halamadrid94
Жалкие матрасы. Слить такой матч , который был в твоих руках.... Как против нас играть , так непробиваемый автобус , а тут при счете 2:0 решили зарубиться. Тупые индейцы. Бесхребетные.
Источник: https://fapl.ru/posts/113660/?c=1
22.06.2025 23:11 #
halamadrid94
Дальше четвертьфинала вряд ли пройдут. По самым оптимистичным прогнозам.
Источник: https://fapl.ru/posts/115552/?c=1#c8068923
05.04.2025 22:50 #
halamadrid94
Если открыть глаза шире
Источник: https://fapl.ru/posts/114045/?c=1
26.06.2025 18:27 #
halamadrid94
Топовое окно , надо признать. Хоть и не в стиле Переса в 2009-м
Источник: https://fapl.ru/posts/115638/?c=1
Lyon France 2–1 Spain Real Madrid
Lyon France 2–1 Spain Real Madrid
Lyon France 2–1 Spain Real Madrid
Lyon France 2–1 Spain Real Madrid
Lyon France 2–1 Spain Real Madrid
Источник: https://fapl.ru/posts/115638/?c=1#c8070347
05.04.2025 22:23 #
halamadrid94
Какой членси? Ливерпуль (д), Ньюкасл (г), МЮ(д) и Ноттингем(г) в последних четырех турах при убогой игре. Без вариантов.
Источник: https://fapl.ru/posts/114045/?c=1
07.06.2025 00:40 #
halamadrid94
Вот теперь все сбылось. Охуенное понимание процессов.
Источник: https://fapl.ru/posts/115259/?c=1#c8063110
Это анти-ванга? Пиздоглаз настолько косой, что если бы стрелял в небо, то промазал.
З.ы. слава богу, что для танца гачибази и планового намаза зрение ему не нужно.
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И пресс залетел. Моя любимая ставочка обе забьют и тб больше 2.5)
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/115552/?c=1
22.06.2025 23:11 #
halamadrid94
Дальше четвертьфинала вряд ли пройдут. По самым оптимистичным прогнозам.
Источник: https://fapl.ru/posts/115552/?c=1#c8068923
Ерсеин, выходи и открывай рот, заполним тебя очередными твоими жёлтыми прогнозами, исламисточка.
(ответить)
С Победой Банда!!!
(ответить)
С победой братья-пенсики! Хороший матч, Палмейрас оч плотно взялся, но Челси просто на классе. Жоао Педру збс, Нкунку дно, Мадуэке как обычно жадина, но когда он вышел, мертвый фланг Нкунку задвигался. Заруба против ВЕЛИЧАЙШЕГО будет легендарной!
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И М П Е Р А Т О Р Ы
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ИМПЕРАТОРЫ!!!
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