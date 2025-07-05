"Челси" вырвал победу против "Палмейраса" и вышел в полуфинал клубного Чемпионата Мира

Благодаря позднему автоголу "Челси" вырвал победу 1:2 над бразильским "Палмейрасом" в четвертьфинале клубного Чемпионата Мира.

Несмотря на возвращение Николаса Джексона после дисквалификации, Лиам Делап сохранил место в стартовом составе "синих". Педру Нету также вышел с первых минут, несмотря на трагическую гибель своего партнера по сборной Португалии Диогу Жоты. В последний момент Андрей Сантос заменил Риса Джеймса.



Первый серьезный момент возник на четвертой минуте, когда Коул Палмер нанес удар с дистанции, но голкипер "Палмейраса" Вевертон сыграл надежно.



Свой второй шанс Палмер не упустил. На 16-й минуте Коул ворвался в штрафную по центру и, несмотря на сопротивление со стороны двух защитников, закатил мяч в угол ворот — 0:1.



В остатке первого тайма "Челси" контролировал игру, и "Палмейрас" до перерыва огрызнулся лишь ударом головой Вандерлана с отскоком от газона — прямо в Роберта Санчеса.



Второй тайм начался неожиданно. Эстевао ушел от Леви Колуилла на правом краю штрафной и с острейшего угла поразил ворота с отскоком от перекладины — 1:1.



Гол придал уверенности бразильской команде, которая надежно оборонялась и довольно остро атаковала. Подопечным Энцо Марески было непросто.



Однако "синие" были не в настроении играть экстра-таймы, и на 83-й минуте Мало Гюсто пробил с острого угла, а рикошет от защитника застал Вевертона врасплох — 1:2.



Вышедший на замену Нони Мадуэке мог сделать победу "Челси" убедительнее, но Вевертон перевел его удар в штангу в компенсированное время.



До гола Эстевао "Челси" имел подавляющее преимущество и должен делать перевес в счете комфортным. "Синие" сами усложнили себе жизнь, но с честью вышли из ситуации и теперь сыграют в полуфинале с "Флуминенсе" 8 июля.



"Палмейрас" (Бразилия) — "Челси" (Англия) — 1:2 (0:1)



Голы: Эстевао 53 — Палмер 16, Джай 83 (авт).



"Челси": Санчес, Гюсто, Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Сантос (Эссугу 90), Фернандес, Палмер, Нкунку (Мадуэке 54), Нету (Дьюсбери-Холл 87), Делап (Педро 54).