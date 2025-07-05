"Арсенал" сделал заявление насчет Партея

"Арсенал" выпустил официальное заявление насчет выдвинутых в адрес своего бывшего полузащитника Томаса Партея обвинений в изнасиловании.

Накануне полиция предъявила Партею обвинения в пяти изнасилованиях и одном случае сексуального насилия. Жертвами Томаса стали три женщины в период с 2021 по 2022 год.



Также оказалось, что полиция начала свое расследование еще в феврале 2022, и все это время Партей продолжал играть за "Арсенал" с ведома клуба, несмотря на нависший дамоклов меч. Главный тренер "канониров" Микель Артета всячески защищал подопечного, и еще на прошлой неделе у Томаса на руках было предложение о новом контракте.



Данная новость вызвала возмущение среди фанатов "Арсенала", которые обвинили свой клуб в покрывательстве и замалчивании этой ситуации.



В конце концов фанаты добились реакции от своего клуба, но "Арсенал" лишь дистанцировался от Партея, напомнив, что африканец уже покинул "Эмирейтс" и готовится к судебному процессу, старт которого назначен на 5 августа.



"Контракт игрока истек 30 июня. В силу продолжающихся юридических разбирательств клуб не может комментировать это дело", — приводит заявление "Арсенала" BBC.