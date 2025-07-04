Томас Партей обвинен в пяти изнасилованиях

Бывшему полузащитнику "Арсенала" Томасу Партею были предъявлены обвинения насчет пяти изнасилований и одного случая применения насилия сексуального характера.

Указанные обвинения относятся к периоду с 2021 по 2022 год, как следует из заявления столичной полиции.



Жертвами Партея стали три женщины. Первую, как считает полиция, Томас изнасиловал два раза, вторую — три, а к третьей применил сексуальное насилие.



32-летнему игроку сборной Ганы надлежит явиться в магистратский суд Вестминстера 5 августа.



Полиция начала свое расследование в феврале 2022, и все это время Партей играл за "Арсенал", покинув лондонский клуб только в конце прошлого месяца, когда истек его контракт.



Добавим, "Арсенал" не хотел терять Партея и пытался заключить с ним новый контракт, но переговоры провалились. Теперь же у Томаса могут возникнуть сложности с поиском нового клуба, учитывая риск оказаться за решеткой как серийный насильник.