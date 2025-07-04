Томас Партей обвинен в пяти изнасилованиях

Томас Партей Бывшему полузащитнику "Арсенала" Томасу Партею были предъявлены обвинения насчет пяти изнасилований и одного случая применения насилия сексуального характера.

Указанные обвинения относятся к периоду с 2021 по 2022 год, как следует из заявления столичной полиции.

Жертвами Партея стали три женщины. Первую, как считает полиция, Томас изнасиловал два раза, вторую — три, а к третьей применил сексуальное насилие.

32-летнему игроку сборной Ганы надлежит явиться в магистратский суд Вестминстера 5 августа.

Полиция начала свое расследование в феврале 2022, и все это время Партей играл за "Арсенал", покинув лондонский клуб только в конце прошлого месяца, когда истек его контракт.

Добавим, "Арсенал" не хотел терять Партея и пытался заключить с ним новый контракт, но переговоры провалились. Теперь же у Томаса могут возникнуть сложности с поиском нового клуба, учитывая риск оказаться за решеткой как серийный насильник.




Метки Арсенал, Партей, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2025 18:00

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  1. b84 04.07.2025 18:41 # b84
    я правильно понимаю что пенсодолбоебы сегодня(завтра) будут ждать 04 утра? ))))

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  2. mufc1994 04.07.2025 18:39 # mufc1994
    Красиво xуище в попу заглоту


    Армия России уничтожила всё командование 110-й бригады ВСУ одним ударом

    После информации о ракетном ударе по Гуляйполю, уничтожении командира 110-й ОМБр всплывают данные о других убитых офицерах. Так стало известно, что ликвидирован его заместитель Дмитрий Романюк и начальник штаба бригады Валерий Мирзаев.
    О гибели Романюка сообщил военный и экс-нардеп Егор Фирсов, а о смерти Мирзаева - на его странице в соцсетях.
    Экс-нардеп Мосийчук заявляет, что погиб весь штаб бригады. Всего, по его данным, погибло около 70 человек. Еще 30 - ранены.
    2 «Искандера» поразили объединенный командный пункт, сообщил он.
    Зеленский ранее заявил, что ждёт результатов расследования этого удара.
    t.me/RVvoenkor

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  3. tigerpool 04.07.2025 18:35 # tigerpool
    Он походу насиловал кого-то из игроков арсенала или персонала клуба, иначе как можно объяснить, что молчали 2,5 года и тут на те предъявили обвинение сразу после ухода.

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  4. be-line 04.07.2025 18:10 # be-line
    Известная украинская националистка Надежда Савченко попала в плен в районе Синьковки (Харьковское направление), — сообщают военкоры РФ

    Савченко стала известна после того, как её осудили на 22 года за причастность к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина на Донбассе в 2014 году, когда она была наводчицей батальона "Айдар" (запрещён в РФ). Её дело широко освещалось в СМИ, она объявляла голодовку, а после помилования Путиным в 2016 году её обменяли на российских военных, что вызвало большой общественный резонанс.

    Поздняков. Подписаться

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  5. makeewadim 04.07.2025 18:10 # makeewadim
    в пяти изнасилованиях одновременно

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  6. thegodfather 04.07.2025 18:07 # thegodfather
    Арсенал гнусный криминальный гейклубишко

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