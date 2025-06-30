Гвардиола отреагировал на критику Клоппа клубного Чемпионата Мира

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на критику бывшего наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа насчет клубного Чемпионата Мира.

В опубликованном на прошлой неделе интервью Клоппа немецкой газете Юрген назвал клубный Чемпионат Мира "худшей идеей" в футболе за все времена.



Гвардиола относится с пониманием и уважением к точке зрения Клоппа, но, будучи сам участником турнира в Соединенных Штатов, намерен постараться изо всех сил ради победы.



"Слушайте, я много, много раз сражался Юргеном. Я знаю, откуда берутся его идеи".



"Мы много сражались в Англии, а когда мы ездили на организуемые УЕФА встречи, то обсуждали календарь Премьер-Лиги и возможности повысить его качество. Мы говорили о том, как дать тренерам и игрокам больше отдыха, потому что так вы повысите качество. Поэтому его комментарии меня сильно не удивляют".



"Я понимаю его. Я уважаю его. У меня были невероятные отношения с Юргеном как с соперником на протяжении многих лет. Сейчас он отошел от роли тренера, и я понимаю его аргумент, потому что на его месте я был делал то же самое".



"В то же время мы, тренеры, делаем свою работу. Мы следуем правилам ФИФА, УЕФА, Премьер-Лиги или Серии А. Не мы, тренеры, организуем соревнования".



"Раз уж мы здесь, мы должны этим гордиться. Многие, многие команды жалуются насчет этих соревнований, потому что их здесь нет, иначе они были бы счастливы здесь оказаться", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.