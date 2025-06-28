Клопп: "Клубный Чемпионат Мира — худшая идея в футболе"

Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал клубный Чемпионат Мира.

Этим летом ФИФА впервые проводит клубный Чемпионат Мира по новому форму из 32 команд и призовым фондом в 1 миллиард долларов.



Однако этот турнир, где Англия представлена "Челси" и "Манчестер Сити", лишает игроков положенного отдыха не сокращает время, которое будет у команд для предсезнной подготовки, от чего Клопп не в восторге.



"Важа сама игра, а не окружающие ее события, и в этом отношении клубный Чемпионат Мира — худшая идея, когда-либо внедренная в футболе".



"Это бессмысленное соревнование. Кто бы ни выиграл его, они будут худшим победителем за все времена, потому что это означало бы, что они играли все лето, и теперь им сразу начинать сезон в своей лиге".



"Есть люди, которые никогда не занимались рутинной работой в футболе, и теперь они выдумывают идеи", — сообщил Клопп Welt am Sonntag.