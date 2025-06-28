Клопп: "Клубный Чемпионат Мира — худшая идея в футболе"
Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал клубный Чемпионат Мира.
Этим летом ФИФА впервые проводит клубный Чемпионат Мира по новому форму из 32 команд и призовым фондом в 1 миллиард долларов.
Однако этот турнир, где Англия представлена "Челси" и "Манчестер Сити", лишает игроков положенного отдыха не сокращает время, которое будет у команд для предсезнной подготовки, от чего Клопп не в восторге.
"Важа сама игра, а не окружающие ее события, и в этом отношении клубный Чемпионат Мира — худшая идея, когда-либо внедренная в футболе".
"Это бессмысленное соревнование. Кто бы ни выиграл его, они будут худшим победителем за все времена, потому что это означало бы, что они играли все лето, и теперь им сразу начинать сезон в своей лиге".
"Есть люди, которые никогда не занимались рутинной работой в футболе, и теперь они выдумывают идеи", — сообщил Клопп Welt am Sonntag.
28.06.2025 23:00
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Сказал, как Боженька смолвил.
P.S. Выражение "сказал как боженька смолвил" означает, что кто-то сказал что-то очень авторитетно, точно, и, возможно, с юмором, подразумевая, что его слова не подлежат сомнению или обсуждению. Это как если бы слова были сказаны свыше и не могли быть оспорены.
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100% прав!
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просто мои мысли изложил
К О Р О Л Ь
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