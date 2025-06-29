"Челси" вырвал победу у "Бенфики" в экстра-таймах

Трижды забив португальской "Бенфике" в экстра-таймах, "Челси" одержал победу 1:4 и вышел в четвертьфинал клубного Чемпионата Мира.

Главный тренер "синих" Энцо Мареска произвел семь перестановок в старте относительно победы над "Эсперансом". Уцелели лишь Бенуа Бадиашиле, Ромео Лавиа, Энцо Фернандес и Лиам Делап.



Начало матча осталось за "Челси", который прессинговал, был агрессивен и атаковал большим числом.



Первый реальный момент "синие" создали на 19-й минуте, когда Антониу Силва головой на линии ворот остановил мяч после удара Марка Кукурельи из пределов штрафной площади.



Спустя минуту на ударной позиции оказался Коул Палмер, но его выстрел с острого угла был отражен голкипером Анатолием Трубиным.



"Челси" доминировал над соперником весь первый тайм, до перерыва создав еще один реальный момент, но Трубин не позволил Кукурелье поразить ближний угол ворот.



Во втором тайме характер игры почти не изменился, и на 63-й минуте "Бенфика" дрогнула. Вернее, дрогнул Трубин, позволив Рису Джеймсу поразить ближний угол ворот прямым ударом со штрафного с фланга — 0:1.



"Бенфика" стала раскрываться, но моментов от этого у нее не прибавилось. Скорее, лиссабонцы могли пропустить еще, что и случилось на 80-й минуте, когда Делап ворвался в штрафную по левому краю, проскочил мимо Трубина и поразил пустые ворота, но из-за офсайда гол не был засчитан.



Когда до окончания основного времени оставалось четыре минуты, разразился шторм с молниями, из-за чего игра оказалась остановлена почти на два часа.



Когда спустя два часа игра возобновилась, и уже пошло компенсированное время, мяч попал в руку Мало Гюсто, а рефери сходил к монитору и назначил пенальти. Анхель Ди Мария с точки не промахнулся — 1:1.



В начале первого экстра-тайма Джанлука Престианни получил вторую желтую карточку. "Бенфика" осталась вдесятером и сосредоточилась на контратаках, в чем была весьма неплоха.



На 108-й минуте "Челси" все-таки реализовал численное преимущество. Кристофер Нкунку затолкал мяч в ворота после того, как Трубин неудачно отразил удар Мойсеса Кайседо — 1:2.



"Бенфика" пошла ва-банк, но этот риск себя не оправдал, и на 114-й минуте Педру Нету реализовал выход один на один — 1:3.



Точку в матче на 117-й минуте поставил Кирнан Дьюсбери-Холл, которому тоже посчастливилось выйти один на один — 1:4.



Непогода и рука Мало Гюсто максимально удлиннили этот матч для "Челси", но "синие" все же взяли верх и вышли в четвертьфинал, где теперь сыграют с бразильским "Палмейрасом".



"Бенфика" (Португалия) — "Челси" (Англия) — 1:4 (0:0) после экстра-таймов



Голы: Ди Мария 90 (пен) — Джеймс 64, Нкунку 108, Нету 114, Дьюсбери-Холл 117.



"Бенфика": Трубин, Эурснес (Говея 86), Силва, Отаменди, Даль, Флорентину (Престианни 70), Баррейро, Ди Мария, Кекчю (Велозу 85), Шельдеруп (Актюркоглу 45), Павлидис (Белотти 70).



"Челси": Санчес, Джеймс (Гюсто 80), Бадиашиле (Адарабиойо 70), Колуилл (Ансельмино 118), Кукурелья, Лавиа (Чалоба 86), Кайседо, Палмер, Фернандес (Дьюсбери-Холл 81), Нету, Делап (Нкунку 81).



Предупреждения: Павлидис, Флорентину, Кекчю, Престианни, Силва — Кайседо, Палмер, Колуилл.



Удаление: Престианни 92.