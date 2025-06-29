Партей окончательно решил уйти из "Арсенала"

Полузащитник Томас Партей принял окончательное решение уйти из "Арсенала".

Ранее в июне "Арсенал" объявил, что ведет переговоры с Партеем о продлении истекающего в конце июня контракта.



Как сообщает The Athletic, эти переговоры провалились, и сейчас было принято окончательное решение о том, что Партей покинет лондонский клуб свободным агентом.



Партей уже контактирует с "Барселоной", а также к 32-летнему ганцу существует интерес из Саудовской Аравии.



На место Партея и перебравшегося в "Фламенго" Жоржиньо "Арсенал" приглашает Кристиана Нергора из "Брентфорда" и Мартина Субименди из "Реал Сосьедад" оба перехода будут вскоре подтверждены.



Добавим, Партей выступал за "Арсенал" после своего перехода из "Атлетико" в 2020 году, и минувший сезон стал единственным, в котором Томасу удалось сыграть более 40 матчей за "канониров" (52).