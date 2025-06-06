"Тоттенхэм" уволил Постекоглу

"Тоттенхэм" объявил об увольнении своего главного тренера Анге Постекоглу.

Лишь 16 дней назад "Тоттенхэм" одержал победу 1:0 над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы, завоевав свой первый за 17 лет трофей и квалифицировавшись в Лигу Чемпионов.



Однако провал в Премьер-Лиге, где "шпоры" проиграл 22 из своих 38 матчей и финишировали на 17-м месте, не позволил Постекоглу сохранить свою работу.



В опубликованном заявлении "Тоттенхэма" говорится, что совет директоров "единодушно решил", что в лучших интересах клуба будет отказаться от услуг Постекоглу, который набрал лишь 78 очков в своих 66 последних матчах Премьер-Лиги.



Таким образом, австралийский специалист покидает Северный Лондон после двух лет работы с компенсацией около 4 миллионов фунтов.



"Крайне важно, чтобы мы могли конкурировать на нескольких фронтах. Мы верим, что смена подхода даст нам лучшие шансы хорошо провести предстоящий сезон и сезоны за ним. Это было одно из тяжелейших решений, что мы принимали, оно не было легким или поспешным. Мы верим, что это правильное решение, которое обеспечит нам лучшие шансы на успех в будущем", — говорится в заявлении "Тоттенхэма".



Sky Sports добавляет, что ведущим кандидатом "Тоттенхэма" на замену Постекоглу является наставник "Брентфорда" Томас Франк.