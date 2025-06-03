Бруну Фернандеш решил остаться в "Юнайтед"

Бруну Фернандеш Полузащитник Бруну Фернандеш решил отклонить роскошное предложение саудовского "Аль-Хиляля" и остаться в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Аль-Хиляль" манил Фернандеша трехлетним контрактом стоимостью 200 миллионов фунтов, требуя ответа на этой неделе, чтобы взять Бруну на клубный Чемпионат Мира.

30-летний игрок сборной Португалии всерьез рассматривал возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии и даже послал в Эр-Рияд своего агента Мигеля Пинту.

"Аль-Хиляль" был готов заплатить "Юнайтед" 100 млн. фунтов в качестве компенсации, если бы Фернандеш согласился на переход, но Бруну решил иначе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, решение Фернандеша отказать саудитам мотивировано тем, что Бруну хочет продолжать играть на высочайшем уровне в Европе.

Поскольку претендентов из Европы на Фернандеша нет, Бруну с высокой вероятностью будет выступать за "Юнайтед" в следующем сезоне.




Метки Аль-Хиляль, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2025 11:00

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  1. roberto-89 03.06.2025 12:13 # roberto-89
    Все крысы которые щас находятся в мю , так это же его братишки , сародичи , падружки оруууу уехехехехехе , выкинут этого и остальные себутся уехехехехехехехехехех

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  2. roberto-89 03.06.2025 12:08 # roberto-89
    За 100 к сасальдеша точно сольют в аравию , да и его цена слищком завышена , максимум 50 и то с натяжкой

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  3. roberto-89 03.06.2025 12:05 # roberto-89
    Как жеско полыхает маленькая фатимуля уехехеехехехехеехехеехех потому что все епут в ротик му му уехехехехехехехехехххехеххехехеххехехехе

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  4. quavo 03.06.2025 11:59 # quavo
    есть же еще такие дятлы, которые гнали на хеа, сейчас гонят на бруно, не то что, видите ли. хотя те карьеры свои положили из за середняка, а хуесосы всех мастей чето там подпиздывают. ваши рты е6ал, шлюхи портовые

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  5. volfovich-ynwa 03.06.2025 11:47 # volfovich-ynwa
    Отличная новость. Пока этот нытик будет капитаном крысятника, остальные клубы могут быть на расслабоне.

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  6. scholes18 03.06.2025 11:40 # scholes18
    за сотку нужно было продавать наверное.
    больше всего настораживает то, что гуавно за то, чтобы он остался, ведь теперь вероятность того, что он просядет по игре вырастает, учитывая, что гуавно всё время дрочит на донных футболистов.

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  7. brown-ale 03.06.2025 11:28 # brown-ale
    Лишил свой клуб легкой сотки.

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  8. kellborn 03.06.2025 11:27 # kellborn
    АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХААХАХАХАХАХХАХАЭ

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  9. kapitoxa 03.06.2025 11:26 # kapitoxa
    надеюсь, эту крысу спихнут все же

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  10. closer 03.06.2025 11:25 # closer
    Конченная гнида

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  11. ivan-tns 03.06.2025 11:18 # ivan-tns
    У МЮ теперь есть шанс не опозориться в этом году

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  12. tigerpool 03.06.2025 11:10 # tigerpool
    это скорее потеря для скума, чем плюс.

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  13. quavo 03.06.2025 11:10 # quavo
    скамы которые за его уход-ваши рты е6ал, подзалупники колбасные

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  14. quavo 03.06.2025 11:04 # quavo
    кто легенда, кто чемпион. Ну я так и думал, бруно молодец, без него сейчас вообще не вариант

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