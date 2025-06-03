Бруну Фернандеш решил остаться в "Юнайтед"
Полузащитник Бруну Фернандеш решил отклонить роскошное предложение саудовского "Аль-Хиляля" и остаться в "Манчестер Юнайтед".
Напомним, "Аль-Хиляль" манил Фернандеша трехлетним контрактом стоимостью 200 миллионов фунтов, требуя ответа на этой неделе, чтобы взять Бруну на клубный Чемпионат Мира.
30-летний игрок сборной Португалии всерьез рассматривал возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии и даже послал в Эр-Рияд своего агента Мигеля Пинту.
"Аль-Хиляль" был готов заплатить "Юнайтед" 100 млн. фунтов в качестве компенсации, если бы Фернандеш согласился на переход, но Бруну решил иначе.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, решение Фернандеша отказать саудитам мотивировано тем, что Бруну хочет продолжать играть на высочайшем уровне в Европе.
Поскольку претендентов из Европы на Фернандеша нет, Бруну с высокой вероятностью будет выступать за "Юнайтед" в следующем сезоне.
03.06.2025 11:00
Просмотров: 1008
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Все крысы которые щас находятся в мю , так это же его братишки , сародичи , падружки оруууу уехехехехехе , выкинут этого и остальные себутся уехехехехехехехехехех
(ответить)
За 100 к сасальдеша точно сольют в аравию , да и его цена слищком завышена , максимум 50 и то с натяжкой
(ответить)
Как жеско полыхает маленькая фатимуля уехехеехехехехеехехеехех потому что все епут в ротик му му уехехехехехехехехехххехеххехехеххехехехе
(ответить)
есть же еще такие дятлы, которые гнали на хеа, сейчас гонят на бруно, не то что, видите ли. хотя те карьеры свои положили из за середняка, а хуесосы всех мастей чето там подпиздывают. ваши рты е6ал, шлюхи портовые
(ответить)
Отличная новость. Пока этот нытик будет капитаном крысятника, остальные клубы могут быть на расслабоне.
(ответить)
за сотку нужно было продавать наверное.
больше всего настораживает то, что гуавно за то, чтобы он остался, ведь теперь вероятность того, что он просядет по игре вырастает, учитывая, что гуавно всё время дрочит на донных футболистов.
(ответить)
Лишил свой клуб легкой сотки.
(ответить)
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХААХАХАХАХАХХАХАЭ
(ответить)
надеюсь, эту крысу спихнут все же
(ответить)
Конченная гнида
(ответить)
У МЮ теперь есть шанс не опозориться в этом году
(ответить)
это скорее потеря для скума, чем плюс.
(ответить)
скамы которые за его уход-ваши рты е6ал, подзалупники колбасные
(ответить)
кто легенда, кто чемпион. Ну я так и думал, бруно молодец, без него сейчас вообще не вариант
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий