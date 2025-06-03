Бруну Фернандеш решил остаться в "Юнайтед"

Полузащитник Бруну Фернандеш решил отклонить роскошное предложение саудовского "Аль-Хиляля" и остаться в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Аль-Хиляль" манил Фернандеша трехлетним контрактом стоимостью 200 миллионов фунтов, требуя ответа на этой неделе, чтобы взять Бруну на клубный Чемпионат Мира.



30-летний игрок сборной Португалии всерьез рассматривал возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии и даже послал в Эр-Рияд своего агента Мигеля Пинту.



"Аль-Хиляль" был готов заплатить "Юнайтед" 100 млн. фунтов в качестве компенсации, если бы Фернандеш согласился на переход, но Бруну решил иначе.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, решение Фернандеша отказать саудитам мотивировано тем, что Бруну хочет продолжать играть на высочайшем уровне в Европе.



Поскольку претендентов из Европы на Фернандеша нет, Бруну с высокой вероятностью будет выступать за "Юнайтед" в следующем сезоне.