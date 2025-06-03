Фернандеш объяснил, почему отказал "Аль-Хилялю"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш объяснил свое решение отказать саудовскому "Аль-Хилялю".

Ранее днем стало известно, что Фернандеш отверг предложение "Аль-Хиляля" о трехлетнем контракте стоимостью 200 миллионов фунтов.



По словам Фернандеша, ему было бы легко решиться на переезд в Саудовскую Аравию, однако 30-летний игрок сборной Португалии хочет продолжать выступать на высочайшем уровне.



"Я отвечу и попрошу, чтобы вы больше не спрашивали об этом. Возможность моего ухода существовала".



"Месяц назад президент "Аль-Хиляля" позвонил мне и спросил меня. Это был период ожидания для меня, чтобы подумать о будущем. Как я всегда говорил, я был готов уйти, если бы "Манчестер Юнайтед" пожелал этого".



"Я разговаривал с тренером Рубеном Аморимом, который в тот период очень раздражал меня, требуя не уходить! Клуб сказал, что они не собираются продавать меня и сделают это, только если я захочу уйти".



"Это было очень амбициозное предложение. Их президент оказался великолепным человеком, но мы никогда не обсуждали с ним деньги. Этим занимался мой агент, конечно. Затем я поговорил со своей женой и семьей, и она спросила меня, каковы мои персональные цели в карьере".



"Это был бы легкий переход, даже в семейном плане... Там есть Жоау Канселу, мои дети привыкли играть с ним в сборной. У нас крепкая дружба. Но я хотел остаться на высочайшем уровне, играть в крупнейших соревнованиях, и я чувствую, что способен на это", — цитирует Фернандеша Daily Mirror.