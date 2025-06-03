Фернандеш объяснил, почему отказал "Аль-Хилялю"

Бруну Фернандеш Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш объяснил свое решение отказать саудовскому "Аль-Хилялю".

Ранее днем стало известно, что Фернандеш отверг предложение "Аль-Хиляля" о трехлетнем контракте стоимостью 200 миллионов фунтов.

По словам Фернандеша, ему было бы легко решиться на переезд в Саудовскую Аравию, однако 30-летний игрок сборной Португалии хочет продолжать выступать на высочайшем уровне.

"Я отвечу и попрошу, чтобы вы больше не спрашивали об этом. Возможность моего ухода существовала".

"Месяц назад президент "Аль-Хиляля" позвонил мне и спросил меня. Это был период ожидания для меня, чтобы подумать о будущем. Как я всегда говорил, я был готов уйти, если бы "Манчестер Юнайтед" пожелал этого".

"Я разговаривал с тренером Рубеном Аморимом, который в тот период очень раздражал меня, требуя не уходить! Клуб сказал, что они не собираются продавать меня и сделают это, только если я захочу уйти".

"Это было очень амбициозное предложение. Их президент оказался великолепным человеком, но мы никогда не обсуждали с ним деньги. Этим занимался мой агент, конечно. Затем я поговорил со своей женой и семьей, и она спросила меня, каковы мои персональные цели в карьере".

"Это был бы легкий переход, даже в семейном плане... Там есть Жоау Канселу, мои дети привыкли играть с ним в сборной. У нас крепкая дружба. Но я хотел остаться на высочайшем уровне, играть в крупнейших соревнованиях, и я чувствую, что способен на это", — цитирует Фернандеша Daily Mirror.




Метки Аль-Хиляль, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2025 22:00

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  1. kapitoxa 03.06.2025 22:06 # kapitoxa
    блять, да иди ты хоть куда, крыса ты бесючая... просто представьте, что в вашем клубе такой, секундочку, капитан! Проебанный сезон очередной, если он останется капитаном.

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