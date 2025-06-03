Кьезе "нужно подумать" о возвращении в Серию А

Вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза заявил, что подумает о возвращении в Серию А во время летних каникул.

Кьеза сыграл только шесть матчей в чемпионском для "Ливерпуля" сезоне после своего перехода из "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов прошлым летом.



В данный момент 27-летний Кьеза планирует вернуться к началу предсезонной подготовки "Ливерпуля", однако Федерико жаждет снова вызываться в сборную Италии, и для этого ему нужно играть регулярно.



"Возвращение в Серию А? Это нечто, о чем нужно подумать летом".



"У моей семьи и моего агента отличные отношения с "Ливерпулем", и цель — быть готовым к предсезонному периоду. Мы найдем лучшее решение для всех".



"Я каждый день работаю по программе "Ливерпуля", чтобы набрать лучшие кондиции к тестированию 8 июля".



"Прошлым летом в "Ювентусе" я замечательно тренировался, но мне не хватало товарищеских матчей. В "Ливерпуле" мне пришлось начинать с нуля, и это отбросило меня назад".



"Надеюсь, следующий сезон будет моим сезоном. Моя мечта — принять участие на клубном Чемпионате Мира", — цитирует Кьезу The Independent.