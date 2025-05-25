Фостер — о поведении Гарначо: "Этот клуб прогнил до основания"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Бен Фостер обрушился с критикой на вингера "красных дьяволов" Алехандро Гарначо.

После поражения 1:0 от "Тоттенхэма" в Бильбао в минувшую среду Гарначо был сосредоточен на себе. Алехандро посетовал, что сыграл только 20 минут, а также усомнился в своем будущем в "Юнайтед".



Такого рода эгоизм 20-летнего аргентинца возмущает Фостера. При этом Бен считает, что это проблема не одного игрока, а клуба в целом.



"Мне все равно, за кого ты играешь. Ты не выходишь и не говоришь такие вещи".



"Один из опытных игроков должен схватить его по пути назад и сказать: "Что ты творишь, о чем ты думаешь?"



"Посмотрите на разницу между "Юнайтед" и "Тоттенхэмом"... Возьмем Бреннана Джонсона, который дает интервью после матча. У него нет свежей прически, он просто скромный парень".



"И есть Гарначо, которого, как кажется, не волнует команда. Он сидит на газоне, и в тот момент его волнует только он сам. А затем появляется этот твит, который является воплощением всего".



"Этот клуб прогнил до основания", — сообщил Фостер talkSPORT.