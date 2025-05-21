Гарначо отреагировал на непопадание в старт МЮ на финал Лиги Европы

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо отреагировал на свое непопадание в стартовый состав на финал Лиги Европы против "Тоттенхэма".

Гарначо оказался только на скамейке запасных "Юнайтед" на финальный матч в Бильбао в среду вечером, и после этого стал понятен смысл таинственной публикации Алехандро в инстаграме несколькими часами ранее.



Ранее днем Гарначо опубликовал в социальной сети коллаж из двух фотографий без подписи. На одной Алехандро празднует гол в финале Кубка Англии, на другой — в матче за Суперкубок Англии.



По всей видимости, так Гарначо выразил свое разочарование решением главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима предпочесть ему Мейсона Маунта.



"Я почувствовал, что в этот момент Мейсон Маунт придает нам другой баланс. Потому что он очень хорошо атакует, а также делает команду компактной, становясь еще одним полузащитником".



"Как вы знаете, все крайние защитники и полузащитники "Тоттенхэма" смещаются внутрь, перегружая эту зону, и я подумал, что нам будет важно наладить владение мячом и иметь правоногого игрока".



"Также нам нужна возможность добавить скорости со скамейки, потому что Амад (Диалло) на другом краю. Нам нужны быстрые ноги, чтобы изменить игру", — цитирует Аморима Evening Standard.



