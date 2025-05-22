Гарначо усомнился в своем будущем в "Юнайтед"

Алехандро Гарначо Вингер Алехандро Гарначо поставил под сомнение свое будущее в "Манчестер Юнайтед" после финала Лиги Европы.

Гарначо еще перед началом финального матча против "Тоттенхэма" в завуалированной манере выразил свое разочарование непопаданием в стартовый состав "Юнайтед".

После поражения в Бильбао со счетом 1:0 Гарначо подтвердил, что остался расстроен решением главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, а также открыл дверь к уходу из клуба.

"Разумеется, это тяжело для каждого. Наш сезон был дерьмом. Мы никого не обыграли в лиге. Нам не хватало многих вещей. Когда вы не забиваете голы, вам всегда нужно делать больше".

"Пока мы не достигли финала, я играл в каждом раунде. А сегодня я сыграл 20 минут — я не знаю, почему. Я постараюсь насладиться летними каникулами, а затем посмотрим", — сообщил Гарначо.

The Guardian добавляет, что "Юнайтед" открыт к продаже Гарначо, оценивая 20-летнего аргентинца в 60-70 миллионов фунтов.




Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2025 13:00

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  1. ivan-tns 22.05.2025 14:33 # ivan-tns
    Надо было покраситься как Льюнгберг, может тогда вышел бы

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  2. albakhan 22.05.2025 13:14 # albakhan
    зря волосы обесцветил, поэтому не попал в старт

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