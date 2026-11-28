Мареска не переживает насчет спада у Холанда
Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска прокомментировал спад формы у своего нападающего Эрлинга Холанда.
26-летний Холанд забил лишь один гол в своих шести последних матчах за "Сити", что весьма необычно для норвежского бомбардира.
После ничьей 2:2 против "Наполи" посреди недели Холанд признался, что он начал "сомневаться во всем", однако Мареска не видит здесь повода для беспокойства.
"Это нормально, что результаты влияют на настроение. Поэтому нам и нужно выигрывать матчи. Я не вижу никаких проблем с Эрлингом".
"Эрлинг — победитель. Это нормально, что он не рад, когда мы не выигрываем матчи. И не только он, а все. Не забывайте, что три недели назад он танцевал на поле", — цитирует Мареску Sky Sports.
28.11.2026 00:05
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