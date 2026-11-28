Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска прокомментировал спад формы у своего нападающего Эрлинга Холанда.

26-летний Холанд забил лишь один гол в своих шести последних матчах за "Сити", что весьма необычно для норвежского бомбардира.



После ничьей 2:2 против "Наполи" посреди недели Холанд признался, что он начал "сомневаться во всем", однако Мареска не видит здесь повода для беспокойства.



"Это нормально, что результаты влияют на настроение. Поэтому нам и нужно выигрывать матчи. Я не вижу никаких проблем с Эрлингом".



"Эрлинг — победитель. Это нормально, что он не рад, когда мы не выигрываем матчи. И не только он, а все. Не забывайте, что три недели назад он танцевал на поле", — цитирует Мареску Sky Sports.