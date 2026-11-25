Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признал, что неважная форма влияет на игроков его команды.

Накануне вечером "Сити" продлил свою неудачную серию, сыграв вничью 2:2 с "Наполи" в Лиге Чемпионов. При этом соперник "горожан" дважды выходил вперед, и только Райан Шерки на 86-й минуте избавил свою команду от поражения.



По словам Холанда, неудачные результаты в последние недели поселили зерно сомнений в головах игроков "Сити", и Эрлинг призывает "горожан" собраться мыслями в преддверии выезда к "Арсеналу" в ближайшее воскресенье.



"Мы пытались быть настойчивыми, но не смогли. Это недостаточно хорошо. Мы позволили им чувствовать себя слишком легко и не могли контролировать игру или атаковать так, как мы хотим. Футбол может быть таким сложным или простым. Когда вы выигрываете матчи, это просто, и вы точно знаете, что делать. Но когда вы начинаете играть вничью или проигрывать, вы начинаете сомневаться во всем. Идеальной вещью было бы не думать об этом, но в такие моменты это сложно".



"Мы обладаем столь большим мастерством. Важно, чтобы каждый игрок демонстрировал это мастерство. Нам нужно перегруппироваться, сохранив позитивный настрой и выплеснув энергию на поле".



"В следующем матче мы отправимся к чемпиону (Премьер-Лиги). Самый сложный матч сезона. Нам потребуется игра самого, самого высокого уровня", — сообщил Холанд TNT Sports