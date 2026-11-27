МЮ, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" объединили усилия, чтобы засудить "Сити"
"Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" объединили свои усилия, чтобы потребовать возмещение ущерба с "Манчестер Сити".
В прошлом месяце стало известно, что четыре клуба Премьер-Лиги — "Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Арсенал" — узнали об обвинительном заключении независимой комиссии в отношении "Сити" раньше других.
Это стало возможно благодаря тому, что эти четыре клуба заранее уведомили "Сити" о своем праве претендовать на компенсацию, если "горожан" признают виновными в финансовых нарушениях.
В данный момент "Сити" готовится к рассмотрению своей апелляции, а "Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" обратились к одной юридической фирме в лице Wiggin, которая каждому из трех клубов поможет подать свой иск к "горожанам".
"Дела похожи, но отличаются. Причинно-следственная связь может быть одинаковой, но ущерб будет отличаться, так что это будут отдельные иски", — цитирует свой источник The Guardian.
При этом "Арсенал" решил действовать самостоятельно — через своего давнего партнера в лице юридической фирмы HSF Kramer.
27.11.2026 14:00
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