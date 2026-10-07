Четыре клуба Премьер-Лиги узнали о признании "Сити" виновным раньше других

Четыре клуба Премьер-Лиги узнали о том, что "Манчестер Сити" был признан виновным в финансовых нарушениях, раньше других в дивизионе.

25 сентября пресса сообщила о том, что "Сити" был признан независимой комиссией Премьер-Лиги виновным по большинству пунктов обвинений насчет финансовых нарушений в период с 2009 по 2018 год.



По информации The Telegraph, в тот день Премьер-Лига сделала рассылку по своим клубам насчет обвинительного заключения комиссии.



Однако четырем клубам — "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулю", "Арсеналу" и "Тоттенхэму" — было сказано о вердикте комиссии еще раньше, с подписанием документа о неразглашении.



Соответствующая привилегия была оказана этим четырем клубам, потому что они заранее уведомили "Сити" о своем праве претендовать на компенсацию, если вина "горожан" будет доказана.