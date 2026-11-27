"Астон Вилла" открыта к досрочному прекращению аренды вингера "Челси" Алехандро Гарначо в январе.

В июле "Вилла" арендовала Гарначо у "Челси" на сезон 2026/27, также взяв на себя обязательство по выкупу, если Алехандро сыграет определенное количество матчей.



С тех пор 22-летний аргентинец сыграл лишь семь матчей за "Виллу" во всех соревнованиях, все семь раз появившись на замену.



После того, как главный тренер "Виллы" Унаи Эмери не включил Гарначо в заявку на матч Лиги Чемпионов против "Галатасарая" на этой неделе, Алехандро ясно выразил свои чувства, удалив все упоминания бирмингемского клуба из своего инстаграма.



Судя по всему, на "Вилла Парк" окончательно разочаровались в Гарначо и не собираются тратиться на постоянный трансфер, поэтому, как сообщает The Athletic, победители Лиги Европы готовы досрочно отказаться от Алехандро.



В данный момент неясно, готов ли "Челси" принять Гарначо назад в январе. Если "синие" и согласятся на это, то, вероятно, попытаются найти другое пристанище для Алехандро.