Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери объяснил, почему вингер Алехандро Гарначо не попал в заявку на матч Лиги Чемпионов против турецкого "Галатасарая".

Накануне "Вилла" потерпела поражение 1:0 в Стамбуле, а Гарначо не оказалось даже среди запасных.



Имея возможность назвать на скамейке 12 игроков, Эмери назвал там только 11, включая двух голкиперов.



"Сегодня здесь те игроки, которые, как я думаю, являются лучшими игроками, чтобы быть здесь с нами", — приводит объяснение Эмери The Athletic.



По всей видимости, решение Эмери задело 22-летнего аргентинца, который удалил из своего аккаунта в инстаграме любое упоминание "Виллы", закрепив первым сообщением свое фото с Кубком Англии, который он выиграл с "Манчестер Юнайтед". "Челси" в социальной сети игроки также не упоминается.



В этом сезоне "Вилла" арендует Гарначо у "Челси", причем бирмингемский клуб взял на себя обязательство по выкупу Алехандро, если тот сыграет определенное количество матчей.



В прошлом сезоне в аналогичной ситуации оказался Харви Эллиотт, которого "Вилла", взяв в аренду у "Ливерпуля", но очень скоро перестала использовать в матчах, чтобы не тратиться на постоянный трансфер.