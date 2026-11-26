Фофана извинился после нашумевшего интервью
Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо сообщил, что защитник Весле Фофана извинился за свое нашумевшее интервью.
В недавнем интервью ютуберу Заку Нани Фофана признался, что ему плевать на критику и что ему было смешно от своего промаха в серии послематчевых пенальти против "Ливерпуля" в Кубке Лиги.
Откровения Фофана вызвали огромное возмущение среди фанатов "Челси" и, по всей видимости, внутри лондонского клуба, потому что 25-летнему защитнику пришлось извиняться.
"Мы уладили это с ним, и это, конечно, было неуместно. Он извинился. Он знает, что это был неподходящий момент. Содержание не было правильным".
"Мы здесь, чтобы относиться к вещам серьезно, и он сказал, что это не повторится. Мы знаем, что не хотим таких вещей, и они не повторятся", — цитирует Алонсо Sky Sports.
Алонсо добавил, что теперь эта тема "закрыта", а Фофана будет доступен для участия в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в пятницу вечером.
26.11.2026 19:00
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Олицетворение нынешних футболистов. Просто многим хватает ума молчать.
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С точки зрения ментальной составляющей в спорте - он прав, т.к. нужно идти дальше и не зацикливаться на прошлом. Другое дело - придать это огласке, выставив себя идиотом и подставив коллектив. Роковая ошибка.
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Зачем? Все знают что ты несерьезное чмо...извиняйся не извиняйся, ты говорил что думаешь и чувствуешь
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