Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо сообщил, что защитник Весле Фофана извинился за свое нашумевшее интервью.

В недавнем интервью ютуберу Заку Нани Фофана признался, что ему плевать на критику и что ему было смешно от своего промаха в серии послематчевых пенальти против "Ливерпуля" в Кубке Лиги.



Откровения Фофана вызвали огромное возмущение среди фанатов "Челси" и, по всей видимости, внутри лондонского клуба, потому что 25-летнему защитнику пришлось извиняться.



"Мы уладили это с ним, и это, конечно, было неуместно. Он извинился. Он знает, что это был неподходящий момент. Содержание не было правильным".



"Мы здесь, чтобы относиться к вещам серьезно, и он сказал, что это не повторится. Мы знаем, что не хотим таких вещей, и они не повторятся", — цитирует Алонсо Sky Sports.



Алонсо добавил, что теперь эта тема "закрыта", а Фофана будет доступен для участия в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в пятницу вечером.