Защитник "Челси" Весле Фофана заявил, что его веселит свой промах в серии послематчевых пенальти против "Ливерпуля" в Кубке Лиги.

В конце октября "Челси" сыграл вничью 1:1 на "Энфилде", но уступил "Ливерпулю" в серии послематчевых пенальти.



Именно зарабатывающий 200,000 фунтов в неделю Фофана не реализовал решающую попытку в той серии, что обрекло "Челси" на вылет из Кубка Лиги.



Вообще, Фофана стал антигероем того матча, потому что из-за игры рукой Весле в концовке первого тайма в ворота "Челси" был назначен пенальти, однако 25-летнему французу плевать на критику, а собственная осечка его только веселит.



"С вылетом от "Ливерпуля" было тяжело смириться, но я быстро оставил это позади, потому что это часть футбола".



"Я взял ответственность для исполнения пенальти, и я промахнулся. Ну, начнем с того, что я не был хорошим пенальтистом, и я знал об этом".



"Поэтому я просто подумал: "Окей, это на мне". Я также стал виновником назначения пенальти из-за игры рукой во время матча, но это просто часть игры. Я бы мог этого избежать. Мы постоянно говорим о таких вещах и о том, что нужно быть стабильным, продолжать становиться лучше в этих вещах".



"Но после игры рукой я вызвался исполнять пенальти, потому что я один из самых опытных парней. У нас на поле было много молодых игроков. Нужно было вызваться, понимаете?"



"Нужно было попробовать. Я думал: "Если я потерплю неудачу, то я и так через многое прошел, и это будет не так важно". Разумеется, это будет неприятно, но если меня будут критиковать, то для меня это не так важно".



"Это не первый раз, когда меня критиковали. Это нормально, это не имеет значения. Мне совершенно все равно. Я знаю, что через три дня будет следующий матч".



"Через три дня вы побеждаете, и люди забывают. Они уже забыли про твой пенальти. Просто так устроен футбол. Я вызвался, исполнил и промахнулся".



"Я реально красиво направил мяч над перекладиной. Вы видели мой удар? Я действительно высоко запустил мяч. Помню, фанат где-то наверху смог поймать мяч. Но да, я промахнулся".



"Сейчас я смеюсь насчет этого, потому что это просто часть футбола. Так уж это устроено".



"Кроме того, как я уже сказал, мы не сбавили обороты. Три дня спустя мы победили "Манчестер Юнайтед", показав отличную реакцию во втором тайме, и на этом все", — цитирует Фофана Evening Standard.