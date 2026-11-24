Нападающий "Борнмута" Эванилсон назвал "Манчестер Юнайтед" своим любимым английским клубом.

Эванилсон демонстрирует впечатляющую форму в этом сезоне, забив восемь голов в девяти своих последних матчах за "Борнмут" с учетом всех соревнований.



Один из этих голов случился в победном для "Борнмута" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" (0:3), и 27-летний бразилец был предельно счастлив отличиться на "Олд Траффорд".



"Здесь в Англии из больших клубов мне больше всего нравится "Манчестер Юнайтед". Райан сказал то же самое. Когда я был ребенком, я тоже смотрел "Юнайтед"!



"Когда Криштиану Роналду играл за "Юнайтед", я часто смотрел нарезки с ним. И осознавать, что я играю здесь против них... Я уже третий сезон играю против них. Я забил в прошлом сезоне и забил в этом сезоне на "Олд Траффорд".



"Это мечта, и я говорю это всем в интервью: для меня было мечтой сыграть на этом стадионе, а забить голы против них — это еще важнее".



"Так что что мечта, которую я исполнил, забив гол против них, потому что это действительно большой клуб", — сообщил Эванилсон Geglobo.