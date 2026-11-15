Райан: "Всегда болел за "Манчестер Юнайтед"

Вингер "Борнмута" Райан признался, что "Манчестер Юнайтед" является его клубом мечты.

Как и весь "Борнмут", Райан мощно выглядит на старте нового сезона. В октябре 20-летний бразилец открыл счет в победном для "вишенок" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" (0:3), и это было по-настоящему особенное событие для него.



"Каково это было? Я сказал: "Вау, мы победили "Манчестер Юнайтед". Команду, которую я всегда поддерживал".



"Это случилось не где-нибудь, а в Манчестере. На "Олд Траффорд", где я мечтал сыграть. Это стало исполнением мечты".



"Я разговаривал об этом с людьми дома, со своей женой и близкими. Я говорил им, что всегда болел за "Манчестер Юнайтед" здесь в Англии".



"Почему "Манчестер Юнайтед"? Из-за Криштиану Роналду. Я помню его, когда впервые побывал на "Олд Траффорд". Я просто хотел увидеть, что это такое, я хотел посмотреть на стадион изнутри и выйти на поле", — сообщил Райан ESPN Brasil.