Атакующему полузащитнику "Тоттенхэма" Луке Уильямс-Барнетту была официально засчитана результативная передача против "Ипсвича".

В минувшую субботу Уильямс-Барнетт впервые в своей карьере появился в стартовом составе "Тоттенхэма" на матч Премьер-Лиги.



Именно Уильямс-Барнетт вдохновил "Тоттенхэм" на победу 2:0 над "Ипсвичем", самостоятельно открыв счет, а затем создав гол для Доминика Соланке.



Нюанс в том, что Соланке поразил чужие ворота после того, как голкипер "трактористов" Кристиан Уолтон слегка коснулся направленного Уильямс-Барнеттом мяча, поэтому изначально Opta не засчитала результативную передачу Луке.



"Этим утром напишу письмо по электронной почте в Opta, чтобы тебе засчитали "ассист", — написал в социальной сети полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон после матча.



В своем интервью Соланке также высказался за то, чтобы присудить результативную передачу Уильямс-Барнетту, указав на незначительность касания мяча Уолтоном.



В конце концов, пересмотрев этот эпизод, Opta действительно присудила "ассист" 18-летнему англичанину, который стал вторым самым молодым игроком, которому удавалось забить и отдать результативную передачу в одном матче Премьер-Лиги.



"Знал, что мое письмо сработает", — шутливо отреагировал на решение Opta Мэддисон.