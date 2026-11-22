Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби считает, что его юниор Лука Уильямс-Барнетт способен достичь уровня звезды испанской "Барселоны" Ламина Ямаля.

Накануне 18-летний Уильямс-Барнетт впервые в своей карьере был назван в стартовом составе "Тоттенхэма" на матч Премьер-Лиги.



Именно Уильямс-Барнетт вдохновил "шпор" на победу 2:0 над "Ипсвичем", открыв счет, а затем создав гол для Доминика Соланке.



Такого рода игра Уильямс-Барнетта не стала сюрпризом для Де Дзерби, который считает, что в его распоряжении оказался особенный талант.



"Лука — особенный игрок. Я не удивлен, потому что его талант больше, чем вы думаете. Он сыграл очень хорошо. Думаю, ему повезло, потому что он играет в топ-клубе, с партнерами топ-уровня".



"Я еще 10 дней назад решил сыграть с Лукой, потому что мой план предполагал, что Мэддисон и Лука очень хорошо понимают друг друга, разговаривая на одном языке, и опыт Мэддисона может быть важен".



"Я думал, что поведение Мэддисона может помочь ему сыграть свободно. В четверг я поговорил с Лукой и попросил его о двух вещах. Только о двух. Сыграть так, как он играет в парке со своими друзьями, с той же свободой".



"А также сыграть и упорно трудиться без мяча, как это делают Дембеле, Рафинья, Ямаль, потому что футбол меняется, и теперь первые защитники — это атакующие игроки".



"Даже если это обладатели "Золотого мяча" или игроки с талантом, они должны трудиться на поле".



"Может ли он достичь уровня Ямаля? Думаю, да".



"И одна из лучших вещей в моей карьере... Когда сегодня мы добирались на автобусе от тренировочной базы до стадиона, я видел — потому что я сидел очень близко к нему, — что он смотрит на ютубе Роналдиньо, Азара, Неймара".



"Я подумал, что он особенный парень, если за полтора часа до своего дебюта в Премьер-Лиге ты смотришь Роналдиньо, Азара, Неймара, всех этих талантов. Футбольная магия, не так ли?" — цитирует Де Дзерби ESPN.